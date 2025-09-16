Menü Kapat
UCL maçları hangi kanalda yayınlanıyor, nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması bugün itibarıyla başlıyor. Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'ın da mücadele edeceği UCL maçları hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu.

UCL maçları hangi kanalda yayınlanıyor, nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması
Dünyanın her yerinden takip edilen organizasyonda nefesler tutuldu. 36 takımın mücadele edeceği UCL için bekleyiş devam ediyor.

UCL MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'nde oynanacak olan maçların yayınlandığı kanal belli oldu. Şampiyonlar Ligi maçları ve tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Binlerce futbolsever TRT Spor ve tabii ekranlarında UCL maçlarını canlı olarak takip edebilecek.

UCL maçları hangi kanalda yayınlanıyor, nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN MAÇ VAR MI 16 EYLÜL?

Şampiyonlar Ligi'nde bugün lig aşaması başlarken 36 takım mücadele edecek. 8 maç sonucunda ilk 8'e giren takımlar son 16 turuna yükselirken bugün lig maçları başlıyor. İşte günün maçları:

19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise

22.00 Juventus-Borussia Dortmund

22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya

22.00 Benfica-Karabağ

22.00 Tottenham-Villarreal

