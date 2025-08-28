UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımlar var? 2025-2026 Avrupa Ligi lig aşaması takımları
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün play-off turunun rövanş maçları oynanacak. Karşılaşmaların ardından lig aşamasına katılan bütün takımlar belli olacak. Taraftarlar tarafından UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımların olduğu merak ediliyor.
Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek. Sarı-lacivertlilerin aldığı mağlubiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımlar var sorusu gündeme geldi.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR VAR?
2025-2026 UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak olan 36 takımın sadece 24'ü netleşti. Bu akşam oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçları bugün oynanacak. Karşılaşmaların ardından 36 takımın hepsi netlik kazanacak.
UEFA Avrupa Ligi'ne katılması netleşen 24 takım ise şöyle:
1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa