UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımlar var? 2025-2026 Avrupa Ligi lig aşaması takımları

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün play-off turunun rövanş maçları oynanacak. Karşılaşmaların ardından lig aşamasına katılan bütün takımlar belli olacak. Taraftarlar tarafından UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımların olduğu merak ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımlar var? 2025-2026 Avrupa Ligi lig aşaması takımları
'nin rövanş maçında temsilcimiz , ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 1-0 mağlubiyet ile ayrılan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Fenerbahçe bu sezon 'nden yoluna devam edecek. Sarı-lacivertlilerin aldığı mağlubiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımlar var sorusu gündeme geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımlar var? 2025-2026 Avrupa Ligi lig aşaması takımları

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

2025-2026 UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak olan 36 takımın sadece 24'ü netleşti. Bu akşam oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçları bugün oynanacak. Karşılaşmaların ardından 36 takımın hepsi netlik kazanacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılması netleşen 24 takım ise şöyle:

  • 1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa
  • 2.Torba: FENERBAHÇE, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic
  • 3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna
  • 4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann
UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımlar var? 2025-2026 Avrupa Ligi lig aşaması takımları

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇLARI TAKVİMİ

Bugün oynanacak olan play-off rövanş maçları şöyle:

  • 18.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - Midtjylland (Danimarka): (0-4)
  • 19.30 Sigma Olomouc (Çekya) - Malmö (İsveç): (0-3)
  • 20.00 Samsunspor - Panathinaikos (Yunanistan): (1-2)
  • 20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Shkendija (Kuzey Makedonya): (1-2)
  • 20.30 PAOK (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan): (0-1)
  • 21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): (1-3)
  • 21.00 Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): (1-0)
  • 21.00 Genk (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): (5-1)
  • 21.00 Utrecht (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): (2-0)
  • 21.30 FCSB (Romanya) - Aberdeen (İskoçya): (2-2)
  • 22.00 Braga (Portekiz) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): (4-0)
