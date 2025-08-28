UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımlar var? 2025-2026 Avrupa Ligi lig aşaması takımları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 1-0 mağlubiyet ile ayrılan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek. Sarı-lacivertlilerin aldığı mağlubiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımlar var sorusu gündeme geldi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

2025-2026 UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak olan 36 takımın sadece 24'ü netleşti. Bu akşam oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçları bugün oynanacak. Karşılaşmaların ardından 36 takımın hepsi netlik kazanacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılması netleşen 24 takım ise şöyle:

1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa 2.Torba: FENERBAHÇE, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic

FENERBAHÇE, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic 3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna

Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna 4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇLARI TAKVİMİ

Bugün oynanacak olan play-off rövanş maçları şöyle: