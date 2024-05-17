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UEFA Galatasaray'ı 30 bin euro para cezasına çarptırdı

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
17 May 2024 22:13 - Güncelleme : 17 May 2024 22:23
UEFA Galatasaray&#039;ı 30 bin euro para cezasına çarptırdı

UEFA, vadesi geçmiş ödemeler nedeniyle Galatasaray’a 30 bin avro para cezası, Adana Demirspor’a ise Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi. Hangi kulüpler cezalandırıldı? Cezaların detayları neler? İşte ayrıntılar...

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), 2023-2024 sezonuna yönelik vadesi geçmiş ödemelerle ilgili kararlar aldı.

Süper Lig ekipleri Galatasaray ve Adana Demirspor’a ceza verdi.

Galatasaray, 30 bin avro para cezasına çarptırılırken, Adana Demirspor Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası aldı.

UEFA Galatasaray'ı 30 bin euro para cezasına çarptırdı - 1. Resim

Ayrıca UEFA, Galatasaray ve Adana Demirspor’un yanı sıra başka birçok disiplin cezası daha verdi.

Cezalar şu şekilde; Auda ve Riga (Letonya), Braga, Porto ve Vitoria (Portekiz), CSKA Sofya (Bulgaristan), Dinamo Tiflis (Gürcistan), Ordabasy Shymkent (Kazakistan), Partizan (Sırbistan), Real Betis (İspanya) ve Shakhtyor (Belarus) kulüpleri.

Kaynak: TGRT Haber
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