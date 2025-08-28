Menü Kapat
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakiplerinin kim olacağı belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinin kim olduğu netlik kazanacak. Taraftarlar tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi nereden canlı izlenir, hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakiplerinin kim olacağı belli oluyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.08.2025
16:30
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
17:00

Devler Ligi'nin 2025-2026 sezonunda mücadele edecek olan 36 takım belli oldu. Temsilcilerimizden , play-off turunda Portekiz ekibi 'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Lig aşamasına doğrudan katılma hakkı kazanan 'ın ise muhtemel rakipleri belli oldu.

Taraftarlar tarafından canlı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakiplerinin kim olacağı belli oluyor

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının kura çekimi bugün saat 19.00'da Monako'da gerçekleştirilecek. Kura çekimini futbolseverler TRT 1 ve UEFA'nın resmi sitesi aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak takip edebilecekler.

Kura çekiminin ardından takımların 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı rakipler belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakiplerinin kim olacağı belli oluyor

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kuralları gereği Galatasaray, her torbadan 2 takımla karşılaşacak. Ancak bu takımlar seçilirken ülkeleri de dikkate alınacak. Her takım maksimum bir ülkeden 2 takımla karşılaşacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle:

1. TORBA

  • PSG
  • Real Madrid
  • Manchester City
  • Bayern Münih
  • Liverpool
  • Inter
  • Chelsea
  • Dortmund
  • Barcelona

2. TORBA

  • Arsenal
  • Leverkusen
  • Atletico Madrid
  • Benfica
  • Atalanta
  • Villarreal
  • Juventus
  • Eintracht Frankfurt
  • Club Brugge
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakiplerinin kim olacağı belli oluyor

3. TORBA

  • Tottenham
  • PSV
  • Ajax
  • Napoli
  • Sporting
  • Olympiakos
  • Slavia Prag
  • Bodo/Glimt
  • Marsilya

4. TORBA

  • Kopenhag
  • Monaco
  • Galatasaray
  • Union SG
  • Karabağ
  • Athletic Bilbao
  • Newcastle United
  • Pafos
  • Kairat Almaty
