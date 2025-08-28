UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakiplerinin kim olacağı belli oluyor

Devler Ligi'nin 2025-2026 sezonunda mücadele edecek olan 36 takım belli oldu. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Lig aşamasına doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray'ın ise muhtemel rakipleri belli oldu.

Taraftarlar tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının kura çekimi bugün saat 19.00'da Monako'da gerçekleştirilecek. Kura çekimini futbolseverler TRT 1 ve UEFA'nın resmi sitesi aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak takip edebilecekler.

Kura çekiminin ardından takımların 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı rakipler belli olacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kuralları gereği Galatasaray, her torbadan 2 takımla karşılaşacak. Ancak bu takımlar seçilirken ülkeleri de dikkate alınacak. Her takım maksimum bir ülkeden 2 takımla karşılaşacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle:

1. TORBA

PSG

Real Madrid

Manchester City

Bayern Münih

Liverpool

Inter

Chelsea

Dortmund

Barcelona



2. TORBA

Arsenal

Leverkusen

Atletico Madrid

Benfica

Atalanta

Villarreal

Juventus

Eintracht Frankfurt

Club Brugge

3. TORBA

Tottenham

PSV

Ajax

Napoli

Sporting

Olympiakos

Slavia Prag

Bodo/Glimt

Marsilya

4. TORBA