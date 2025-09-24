UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Avrupa maçlarıyla birlikte gündemde

Türkiye’yi Avrupa’da bu sezon 3 ekip temsil ediyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe Avrupa Ligi ve Samsunspor Konferans Ligi’nde yer alıyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk karşılaşmasında Frankfurt’a deplasmanda 5-1 yenildi.

Hareketli bir süreci geride bırakan ve yeni başkanla farklı bir sayfa açmak isteyen Fenerbahçe ise Dinamo Zagreb deplasmanında sahaya çıkıyor.

Samsunspor ise ilk mücadelesini 2 Ekim’de oynayacak.

UEFA ÜLKELER SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI BASAMAKTA?

UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye 43.600 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor.

Bir üst sırada yer alan Belçika’nın puanı 55.750 olurken bir alt basamağımızda bulunan Çekya’nın puanı ise 40.500.

Güncel sıralamada ise son durum şöyle: