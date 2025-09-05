Ukrayna Fransa CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Dünya Kupası yolunda kritik maçlardan biri bu akşam Polonya’da oynanıyor. Ukrayna ile Fransa, D Grubu’ndaki ilk mücadelelerine sahne olacak karşılaşmada karşı karşıya geliyor.

UKRAYNA FRANSA HANGİ KANALDA?

Ukrayna ile Fransa arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçı, televizyon kanallarından canlı yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, dijital platformlar üzerinden erişim sağlayabilecek.

Maçın başlama saati 21.45 olarak açıklandı. Futbolseverler, karşılaşmayı sadece EXXEN üzerinden izleyebilecek. Uydu üzerinden naklen yayın yapılmayacak. Ukrayna Fransa maç yayını yalnızca internet bağlantısı üzerinden takip edilebilecek.

UKRAYNA FRANSA CANLI İZLE

Ukrayna Fransa mücadelesi EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. Kullanıcılar, televizyon, telefon, bilgisayar ve tablet gibi farklı cihazlardan EXXEN hesabına giriş yaparak karşılaşmayı takip edebilecek.

Platform üzerinden yayınlanan Ukrayna Fransa, sadece internet bağlantısıyla izlenebiliyor. Ukrayna Fransa maçını izlemek isteyenlerin dijital ortamda EXXEN üyelikleri bulunması gerekiyor. Böylece 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde D Grubu’nun önemli mücadelesi anlık olarak takip edilebilecek.

UKRAYNA FRANSA MAÇ KADROSU İLK 11

Ukrayna’nın sahaya çıkacağı ilk 11 şu şekilde belirlendi: Trubin, Zinchenko, Matviyenko, Zabarnyi, Konoplia, Yarmolyuk, Kalyuzhnyi, Zubkov, Sudakov, Hutsuliak, Dovbyk.

Fransa’nın sahaya sürdüğü ilk 11 ise Maignan, Digne, Upamecano, Konate, Kounde, Kone, Tchouameni, Barcola, Olise, Doue ve Mbappe’den oluşuyor.

UKRAYNA FRANSA MAÇI NEREDE YAYINLANIYOR, HANGİ KANAL VERİYOR?

Ukrayna ile Fransa arasındaki mücadele, Polonya’nın Wrocław kentinde yer alan Tarczynski Arena Stadyumu’nda oynanıyor. Mücadele, herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler yalnızca EXXEN platformu üzerinden erişim sağlayabilecek. EXXEN kullanıcıları, üyelikleri aracılığıyla karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.