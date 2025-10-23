Menü Kapat
Ülke puanı sıralaması! Güncel 23 Ekim 2025 tarihli sıralama açıklandı

Ülke puanı güncel 2025 sıralaması şekillenmeye devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın dikkat çeken sonuçlarından biri Galatasaray’ın Bodo/Glimt karşısında aldığı galibiyet oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ülke puanına 0.400 puanlık katkı sağladı. Şimdi gözler Fenerbahçe-Stuttgart ve Samsunspor-Dinamo Kiev karşılaşmalarına çevrildi. İşte Ülke puanı sıralaması güncel hali…

’nin üçüncü haftasında temsilcimiz , sahasında Bodo/Glimt’i mağlup ederek ülke puanına büyük bir katkı sağladı. ülkeler sıralaması bu sonuçla birlikte güncellenirken, gözler bu akşam oynanacak Avrupa maçlarına çevrildi.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt karşısında elde ettiği galibiyetle Türkiye’nin ülke puanına 0.400 puan kazandırdı. Bu sonuçla Türkiye’nin puanı 44.800’den 45.200’e yükseldi. Avrupa kupalarında mücadele eden her takımın performansı, ülke puanını doğrudan etkiliyor. UEFA sistemine göre her galibiyet 0.400, beraberlik ise 0.200 puan katkı sağlıyor.

Bu akşam Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde sahaya çıkacak ile ’un sonuçları da ülke puanını etkileyecek. İki temsilcinin galibiyeti 0.800 puanlık bir artış getirecek. Olası bir galibiyet ve beraberlik durumunda ise 0.600 puanlık ekleme yapılacak. Her iki takımın da sahadan beraberlikle ayrılması durumunda ülke puanına 0.400 puanlık katkı sağlanacak.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI TÜRKİYE KAÇINCI?

Galatasaray’ın galibiyetinin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıradaki yerini korudu. Türkiye’nin puanı 45.200 olarak güncellendi. En yakın takipçisi olan Çekya’nın puanı 41.700 seviyesinde bulunuyor. 8. sırada yer alan Belçika ise 56.150 puanla Türkiye’nin önünde yer alıyor.

ÜLKE PUANI GÜNCEL 2025-2026 SIRALAMASI

Güncel ülke puanı sıralaması şu şekildedir:

1- İngiltere: 98.783

2- İtalya: 87.231

3- İspanya: 81.703

4- Almanya: 77.831

5- Fransa: 70.819

6- Hollanda: 62.700

7- Portekiz: 59.866

8- Belçika: 56.150

9- Türkiye: 45.200

10- Çekya: 41.700

Galatasaray’ın galibiyetiyle Türkiye puanını 45.200’e yükseltti ve sıralamadaki konumunu korudu. Avrupa kupalarında oynanacak olan diğer temsilcilerimizin maçları, bu puanın değişmesine doğrudan etki edecek. İki galibiyet senaryosunda 0.800 puanlık artış yaşanacak, bir galibiyet ve bir beraberlik durumunda ise 0.600 puanlık bir katkı daha sağlanacak.

