Üniversite ders kayıtları nasıl yapılır? Hazırlık ve 1. sınıf kayıtları

Üniversite 1. sınıf ve hazırlık sınıfında ders kaydı oluyor mu sorusu merak edilen konulardan biri oldu.

Üniversite hazırlık sınıfı kayıt işlemleri, ders tercihleri ve benzeri uygulamalar genellikle üniversitelerin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) aracılığıyla yapılıyor.

ÜNİVERSİTE DERS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversitelerde hazırlık sınıfı okuyacak öğrencilerin herhangi bir ders seçimi yapması gerekmiyor.

Üniversite 1. Sınıf öğrencilerinin de çoğunlukla ders kaydı yapması zorunlu değil fakat üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebildiği için kazandığınız üniversitenizin öğrenci işleriyle görüşmeniz daha doğru olacaktır.

ÜNİVERSİTE 1. SINIF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle okulunuzun Öğrenci Bilgi Sistemine giriş sağlayın.

Öğrenci hizmetleri sayfasına giderek ders kayıt seçeneğini bulun.

Sınıf tercihi ve dönem seçiminin ardından alacağınız dersler ekranda listelenir.

Dersleri tek tek işaretledikten sonra onaylanır ve danışmanınızın dersleri onaylaması gerekir.