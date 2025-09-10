Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Benim Sayfam
26°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Üniversite ders kayıtları nasıl yapılır? Hazırlık ve 1. sınıf kayıtları

Yüz binlerce yeni öğrenci üniversite yaşamına adım attı. Üniversite 1. sınıf ders kaydı yapar mı? sorusu da bu kapsamda araştırılmaya başlandı.

Üniversite ders kayıtları nasıl yapılır? Hazırlık ve 1. sınıf kayıtları
Üniversite 1. sınıf ve hazırlık sınıfında ders kaydı oluyor mu sorusu merak edilen konulardan biri oldu.

Üniversite hazırlık sınıfı kayıt işlemleri, ders tercihleri ve benzeri uygulamalar genellikle üniversitelerin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) aracılığıyla yapılıyor.

ÜNİVERSİTE DERS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

ÜNİVERSİTE DERS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversitelerde hazırlık sınıfı okuyacak öğrencilerin herhangi bir ders seçimi yapması gerekmiyor.

Üniversite 1. Sınıf öğrencilerinin de çoğunlukla ders kaydı yapması zorunlu değil fakat üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebildiği için kazandığınız üniversitenizin öğrenci işleriyle görüşmeniz daha doğru olacaktır.

ÜNİVERSİTE 1. SINIF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

ÜNİVERSİTE 1. SINIF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle okulunuzun Öğrenci Bilgi Sistemine giriş sağlayın.

Öğrenci hizmetleri sayfasına giderek ders kayıt seçeneğini bulun.

Sınıf tercihi ve dönem seçiminin ardından alacağınız dersler ekranda listelenir.

Dersleri tek tek işaretledikten sonra onaylanır ve danışmanınızın dersleri onaylaması gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Üniversite 1. sınıf öğrencilerinin ders kaydı yapması zorunlu mu?
Genellikle 1. sınıf öğrencilerinin ders kaydı yapması gerekmiyor. Ancak bazı üniversitelerde farklı uygulamalar olabildiği için kendi üniversitenizin öğrenci işleriyle iletişime geçmeniz en doğru bilgiye ulaşmanızı sağlayacaktır.
