Üniversite elektronik kayıt nasıl, nereden yapılır? E kayıt yeterli mi 2025?

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınavında yerleştirme sonuçları duyuruldu. Bir programa kayıt olmaya hak kazanan adaylar kayıt işlemlerini 1-5 Eylül aralığında yaparken, elektronik kayıtlar 1-3 Eylül aralığında alınacak. Üniversite e kayıt işlemleri nereden yapılır adım adım haberimizde yer alıyor.

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NASIL, NEREDEN YAPILIR?

YKS sınavında sürecin tamamlanmasının ardından adaylar kayıt işlemlerine başlıyor. Bir programa kayıt olmaya hak kazanan adaylar e kayıt ile kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM sisteminden sonuçlarını öğrenirken programa kayıt olmayı hak kazananlar elektronik kayıtlarını 1-3 Eylül aralığında yapacak. Elektronik kayıt yapacak olanlar üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

E Devlet sistemine giriş yapan adaylar “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” sekmesinden “Üniversite e-Kayıt” ekranına ulaştıktan sonra üniversite ve bölümünün listelendiğini görecektir. Gereken onayların verilmesinin ardından kayıt tamamlanıyor. Kayıt tamamlandıktan sonra sistemden verilen kayıt belgesini kontrol etmeyi unutmayınız.

ÜNİVERSİTE E KAYIT YETERLİ Mİ 2025?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavının ardından yerleştirme sonuçları açıklandı. T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresinden sonuçlarını öğrenen adaylar elektronik kayıt yaparak kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. Elektronik kayıt yaptıran adayların yeniden üniversiteye giderek kayıt işlemleri yapmasına gerek kalmıyor.