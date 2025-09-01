Menü Kapat
29°
Aktüel
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Üniversite elektronik kayıt nasıl, nereden yapılır? E kayıt yeterli mi 2025?

ÖSYM YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar üniversite e kayıt nasıl yapılır araştırmasına başladı. Takvime göre üniversite kayıt tarihleri belli olurken adaylar 1-5 Eylül aralığında kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Elektronik kayıtlar için ise tarihler farklı.

Üniversite elektronik kayıt nasıl, nereden yapılır? E kayıt yeterli mi 2025?
Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınavında duyuruldu. Bir programa kayıt olmaya hak kazanan adaylar kayıt işlemlerini 1-5 Eylül aralığında yaparken, elektronik kayıtlar 1-3 Eylül aralığında alınacak. Üniversite e kayıt işlemleri nereden yapılır adım adım haberimizde yer alıyor.

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NASIL, NEREDEN YAPILIR?

YKS sınavında sürecin tamamlanmasının ardından adaylar kayıt işlemlerine başlıyor. Bir programa kayıt olmaya hak kazanan adaylar e kayıt ile kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteminden sonuçlarını öğrenirken programa kayıt olmayı hak kazananlar elektronik kayıtlarını 1-3 Eylül aralığında yapacak. yapacak olanlar üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

Üniversite elektronik kayıt nasıl, nereden yapılır? E kayıt yeterli mi 2025?

E Devlet sistemine giriş yapan adaylar “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” sekmesinden “Üniversite e-Kayıt” ekranına ulaştıktan sonra üniversite ve bölümünün listelendiğini görecektir. Gereken onayların verilmesinin ardından kayıt tamamlanıyor. Kayıt tamamlandıktan sonra sistemden verilen kayıt belgesini kontrol etmeyi unutmayınız.

Üniversite elektronik kayıt nasıl, nereden yapılır? E kayıt yeterli mi 2025?

ÜNİVERSİTE E KAYIT YETERLİ Mİ 2025?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavının ardından yerleştirme sonuçları açıklandı. T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresinden sonuçlarını öğrenen adaylar elektronik kayıt yaparak kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. Elektronik kayıt yaptıran adayların yeniden üniversiteye giderek kayıt işlemleri yapmasına gerek kalmıyor.

