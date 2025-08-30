YÖK'ün baraj puanını iptal ettirdi! 837 kişiyi üniversiteli yaptı: 'Hayır duası alıyorum'

Yalova'da yaşayan Arda Kuzey Keskin, üniversite sınavından elde ettiği puanla 112 bin başarı sıralaması elde etti. Fakat alınan bir kararla hukuk fakültesi başarı sıralaması 100 binden 125 bine yükseltildi. 20 yaşındaki genç, Danıştay’da açtığı davayı kazandı. YÖK de başarı sıralamasını yeniden 125 bine getirdi.

836 KİŞİ DAHA ÜNİVERSİTELİ OLDU

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Sınavda 112 bin sıralama yapan 20 yaşındaki Arda Kuzey Keskin, kararı yürütmeyi durdurma talebi ile Danıştay’a taşıdı.

Arda Kuzey Keskin “Avukat olmadan ilk davamı kazanmış oldum. 100 bin ile 125 bin arasında kalan arkadaşlara da hayırlı olsun” demişti. Açıklanan tercih sonuçlarının ardından “hukuk fakülteleri bu karardan nasıl etkilendi” sorusuna cevap aradık. Hukuk eğitimi için hukuk savaşı başlatan Arda Kuzey Keskin, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti. Öte yandan Arda Kuzey Keskin’in mücadelesi ile 125 bine çekilen başarı sıralaması sonucu 836 kişi daha üniversiteli oldu. Bu adaylardan üçünün okul birincisi olduğu ve yerleşenlerin tamamının vakıf üniversitelerine kayıt hakkı kazandığı öğrenildi. Ek yerleştirmelerin ardından bu sayının bin olacağı tahmin ediliyor.

"HAYIR DUASI ALIYORUM"

Kararı değerlendiren Keskin, "Avukat olmadan ilk davamı kazanmış oldum. 100 bin ile 125 bin arasında kalan arkadaşlara da hayırlı olsun. Çok hayır duası alıyorum" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.