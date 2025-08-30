Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

YÖK'ün baraj puanını iptal ettirdi! 837 kişiyi üniversiteli yaptı: 'Hayır duası alıyorum'

Yalova’da yaşayan 20 yaşındaki Arda Kuzey Keskin, başarı sıralaması değişince YÖK'e dava açtı. Keskin'in ardından başarı sıralaması 112 bin 836 olan öğrenci de aynı yolu izledi. Başarı sıralamasını yeniden 125 bine getirilince 837 kişi hukuk fakültesine girdi.

YÖK'ün baraj puanını iptal ettirdi! 837 kişiyi üniversiteli yaptı: 'Hayır duası alıyorum'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
11:50
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
11:55

Yalova'da yaşayan Arda Kuzey Keskin, üniversite sınavından elde ettiği puanla 112 bin başarı sıralaması elde etti. Fakat alınan bir kararla hukuk fakültesi başarı sıralaması 100 binden 125 bine yükseltildi. 20 yaşındaki genç, ’da açtığı davayı kazandı. de başarı sıralamasını yeniden 125 bine getirdi.

YÖK'ün baraj puanını iptal ettirdi! 837 kişiyi üniversiteli yaptı: 'Hayır duası alıyorum'

836 KİŞİ DAHA ÜNİVERSİTELİ OLDU

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Sınavda 112 bin sıralama yapan 20 yaşındaki Arda Kuzey Keskin, kararı yürütmeyi durdurma talebi ile Danıştay’a taşıdı.

YÖK'ün baraj puanını iptal ettirdi! 837 kişiyi üniversiteli yaptı: 'Hayır duası alıyorum'

Arda Kuzey Keskin “Avukat olmadan ilk davamı kazanmış oldum. 100 bin ile 125 bin arasında kalan arkadaşlara da hayırlı olsun” demişti. Açıklanan tercih sonuçlarının ardından “hukuk fakülteleri bu karardan nasıl etkilendi” sorusuna cevap aradık. Hukuk eğitimi için hukuk savaşı başlatan Arda Kuzey Keskin, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti. Öte yandan Arda Kuzey Keskin’in mücadelesi ile 125 bine çekilen başarı sıralaması sonucu 836 kişi daha üniversiteli oldu. Bu adaylardan üçünün okul birincisi olduğu ve yerleşenlerin tamamının vakıf üniversitelerine kayıt hakkı kazandığı öğrenildi. Ek yerleştirmelerin ardından bu sayının bin olacağı tahmin ediliyor.

"HAYIR DUASI ALIYORUM"

Kararı değerlendiren Keskin, "Avukat olmadan ilk davamı kazanmış oldum. 100 bin ile 125 bin arasında kalan arkadaşlara da hayırlı olsun. Çok hayır duası alıyorum" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

YÖK'ün baraj puanını iptal ettirdi! 837 kişiyi üniversiteli yaptı: 'Hayır duası alıyorum'
#ek yerleştirme
#yök
#üniversite sınavı
#danıştay
#Hukuk Fakültesi
#Başarı Sıralaması
#Arda Kuzey Keskin
#Yaşam
TGRT Haber
