Köpek dövüştürenlere dronlu baskın! 12 kişi gözaltında

Bölgede köpek dövüştürüleceğine dair bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. İlk olarak dron yardımıyla yapılan incelemelerde köpek dövüşünün yapılacağı yer tespit edildi. Sonrasında dövüşe katılacak isimlerin tespit edilmesiyle operasyon düğmesine basıldı. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen baskında şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

12 şahsın gözaltına alındı olayda, dövüştürülen köpekler ise koruma altına alınarak barınağa teslim edildi. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.