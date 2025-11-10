Menü Kapat
TGRT Haber
16°
 Sumru Tarhan

Vakıf Faktoring halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir? SPK onayı geldi

Vakıf Faktoring halka arzının talep toplama tarihi ve dağıtacağı lot miktarı duyuruldu. 12,13,14 Kasım tarihlerinde talep toplayacak olan Vakıf Faktoring hangi bankalarda var netleşti. Yatırımcılar VAKFA hissesinin dağıtacağı lot miktarını inceledi.

Vakıf Faktoring halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir? SPK onayı geldi
Haber Merkezi
10.11.2025
10.11.2025
takviminde yer alan Vakıf Faktoring halka arzının hangi bankalardan alınacağı belli oldu. SPK tarafından onaylanan hisse talep toplamaya başlayacak.

VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayacak olan hissenin kodu VAKFA olarak belirlenirken Vakıf Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile satışa çıkacak. Talep toplama sürecinin ardından borsada işlem görecek.

Vakıf Faktoring halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir? SPK onayı geldi

VAKIF FAKTORİNG KAÇ LOT VERİR?

150 Bin katılım ~ 900 Lot (12780 TL)
250 Bin katılım ~ 540 Lot (7668 TL)
350 Bin katılım ~ 386 Lot (5481 TL)
500 Bin katılım ~ 270 Lot (3834 TL)
700 Bin katılım ~ 193 Lot (2740 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 123 Lot (1746 TL)
1.6 Milyon katılım ~ 85 Lot (1207 TL)
2.2 Milyon katılım ~ 61 Lot (866 TL)

Vakıf Faktoring halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir? SPK onayı geldi

VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

Hissenin halka arz açıklığı %25 olurken iskontosu %20 olarak belirlendi. VAKFA hissesinin halka arz büyüklüğü ise 3,2 Milyar TL olarak açıklandı. Bireysele eşit dağım yapan Vakıf Faktoring halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamaz. Tahsilat grupları ise 135.000.000 Lot (%60) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı, 90.000.000 Lot (%40) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı olarak açıklandı.

