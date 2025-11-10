Vakıf Faktoring halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir? SPK onayı geldi

Halka arz takviminde yer alan Vakıf Faktoring halka arzının hangi bankalardan alınacağı belli oldu. SPK tarafından onaylanan hisse talep toplamaya başlayacak.

VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayacak olan hissenin borsa kodu VAKFA olarak belirlenirken Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile satışa çıkacak. Talep toplama sürecinin ardından borsada işlem görecek.

VAKIF FAKTORİNG KAÇ LOT VERİR?

150 Bin katılım ~ 900 Lot (12780 TL)

250 Bin katılım ~ 540 Lot (7668 TL)

350 Bin katılım ~ 386 Lot (5481 TL)

500 Bin katılım ~ 270 Lot (3834 TL)

700 Bin katılım ~ 193 Lot (2740 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 123 Lot (1746 TL)

1.6 Milyon katılım ~ 85 Lot (1207 TL)

2.2 Milyon katılım ~ 61 Lot (866 TL)

VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

Hissenin halka arz açıklığı %25 olurken iskontosu %20 olarak belirlendi. VAKFA hissesinin halka arz büyüklüğü ise 3,2 Milyar TL olarak açıklandı. Bireysele eşit dağım yapan Vakıf Faktoring halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamaz. Tahsilat grupları ise 135.000.000 Lot (%60) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı, 90.000.000 Lot (%40) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı olarak açıklandı.