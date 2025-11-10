Vakıf Faktoring halka arz katılım endeksine uygun mu? Ne zaman talep toplayacağı belli oldu

Halka arz takviminde yeni bir şirket eklendi. Vakıf Faktoring, 12-13-14 Kasım tarihlerinde VAKFA kodu ile talep toplayacak. Yatırımcıların beklediği halka arzın büyüklüğü ve iskontosu da araştırıldı.

VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arz takviminde yer alan Vakıf Faktoring hissesi katılım endeksine uygun değildir. Talep toplamasının ardından borsada işlem görecek olan şirket katılım endeksine uygun olmadan satışa çıkıyor. Fonun kullanım yeri %100 Faktoring işlemlerinin finansmanı olarak açıklandı.

VAKIF FAKTORİNG NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

VAKFA kodu ile halka arz olacak olan şirket 12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplamasının ardından borsada işlem görecek. 14 Kasım'da talep toplama tarihinin bitmesinin ardından halka arz sonuçları açıklanacak. Böylece işlem göreceği tarih de belli olacak.

VAKIF FAKTORİNG BORSA KODU VE HİSSE FİYATI

Yıldız Pazar'da satışa çıkacak olan hissenin kodu VAKFA olarak belirlenirken fiyatı 14,20 TL olarak belirlendi. Hisse katılım endeksine uygun olmayarak 12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayacak.

VAKIF FAKTORİNG KAÇ LOT VERİR?

150 Bin katılım ~ 900 Lot (12780 TL)

250 Bin katılım ~ 540 Lot (7668 TL)

350 Bin katılım ~ 386 Lot (5481 TL)

500 Bin katılım ~ 270 Lot (3834 TL)

700 Bin katılım ~ 193 Lot (2740 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 123 Lot (1746 TL)

1.6 Milyon katılım ~ 85 Lot (1207 TL)

2.2 Milyon katılım ~ 61 Lot (866 TL)