Vampir Kelebek nedir zararlı mı? Türkiye'de vampir kelebek alarmı

Çay başta olmak üzere bütün yeşil bitkilere zarar veren Ricania Simulans isimli kanatlı böcekler hakkındaki sorun büyümeye devam ederken Vampir Kelebek Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

VAMPİR KELEBEK NEDİR?

Görünüşüyle kelebeği andıran ancak istilacı bir böcek türü olan bu cins bitkilerin özlerini emerek büyük zararlar verebiliyor.

1851 yılından keşfedilmiş bir çekirge türüdür.

Gündüz saatlerinde ağaçların üstünde, akşamları ise balkonlarda görülüyor.

Türkiye’de ilk olarak 10 yıl önce görülmeye başlanan bu tür insanlara zararlı değil.

Vampir kelebekler istilacı olarak isimlendirilen türlerden.

1900'lerde Kore'de tarım ürünlerine zarar vermesinden dolayı Güney Asya'dan Rusya'ya gönderilen bu tür, 1950'lerde buradan Gürcistan'a yayılmıştır.

Temmuz ayında yumurtlayan bu canlı, ağustos ayında yumurtadan çıkar.

Yaklaşık 2 ay hayatta kalarak ölürler.