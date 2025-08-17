Vanspor Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TFF 1. Lig'de maçlar devam ediyor

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasına beraberlik alarak başladı. Adana Demirspor ile karşılaşan Esenler Erokspor, karşılaşmadan 2-2 beraberlik ile ayrıldı.

Vanspor ise sezona iyi bir açılış yaptı. Boluspor ile karşılaşan Vanspor mücadelede 3-2 galibiyet aldı. Bugün iki takım karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Vanspor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılıyor.

VANSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Vanspor - Esenler Erokspor karşılaşması açıklanan bilgilere göre beIN Sports 2 ve tabii 6 ekranlarından yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre ise karşılaşmada hakem Gürcan Hasova düdük çalacak. Hasova'nın yardımcılıklarını ise Sezgin Çınar ve Furkan Ulu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeminin ise Levent Gümüşdere olacakken, VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak.

VANSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 2. haftası kapsamında oynanacak olan Vanspor - Esenler Erokspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.