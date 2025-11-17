Bugün maç var mı, kimin maçı var belli oldu

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde yarış devam ederken bu akşam kimin maçı var netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN 17 KASIM?

10:45 | Milli Takım – Antrenman — A Spor | TRT Spor | TV 8 Buçuk | Tivibu Spor | beIN Sports Haber

14:00 | Wuhan Jiangda - Nasaf Qarshi — AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Spor Smart | Smart Spor HD

18:00 | Türkiye - Sırbistan — U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | TFF Youtube

19:00 | Vincenzo Montella – Basın Toplantısı — A Spor | TRT Spor | TV 8 Buçuk | Tivibu Spor | beIN Sports Haber

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

22:30 | Leonesa - Malaga — İspanya La Liga 2 | S Sport | S Sport Plus

22:45 | Almanya - Slovakya — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

22:45 | Çekya - Cebelitarık — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

22:45 | Hollanda - Litvanya — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

22:45 | Karadağ - Hırvatistan — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen | S Sport Plus

22:45 | Kuzey İrlanda - Lüksemburg — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

22:45 | Malta - Polonya — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen