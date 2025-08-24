Vatan Caddesi ne zaman açılacak? Sabah erken saatlerde trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 24 Ağustos 2025 Pazar günü Vatan Caddesi dahil olmak üzere bazı yollar trafiğe kapatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları ve genel prova kapsamında trafiğe kapatılan Vatan Caddesi'nin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

VATAN CADDESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre bugün sabah saat 05.45'te trafiğe kapatılan Vatan Caddesi, program bitimine kadar kapalı olacak.

Programın ne zaman sona ereceğiyle ilgili ise net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak öğleden sonra programın sona ermesi ve Vatan Caddesi'nin tekrardan trafiğe açılması bekleniyor.

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 24 AĞUSTOS

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak

D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)

Girişleri

Girişleri 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes

Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım

ALTERNATİF YOLLAR