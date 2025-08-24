Vatan Caddesi ne zaman açılacak? Sabah erken saatlerde trafiğe kapatıldı

tarafından yapılan açıklamaya göre 24 Ağustos 2025 Pazar günü İstanbul Valiliği Vatan Caddesi dahil olmak üzere bazı yollar trafiğe kapatıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları ve genel prova kapsamında trafiğe kapatılan Vatan Caddesi'nin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. VATAN CADDESİ NE ZAMAN AÇILACAK?
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre bugün sabah saat 05.45'te trafiğe kapatılan Vatan Caddesi, program bitimine kadar kapalı olacak.
Programın ne zaman sona ereceğiyle ilgili ise net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak öğleden sonra programın sona ermesi ve Vatan Caddesi'nin tekrardan trafiğe açılması bekleniyor.
İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 24 AĞUSTOS Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım ALTERNATİF YOLLAR
Turgut Özal Millet Caddesi Fevzipaşa Caddesi Atatürk Bulvarı D 100 Karayolu O-3 Hal Yolu