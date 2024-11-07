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Verem bulaşıcı mı? Rekor artışla dünyanın en ölümcül hastalığı oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
07 Kasım 2024 14:48 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:52
Verem bulaşıcı mı? Rekor artışla dünyanın en ölümcül hastalığı oldu

Verem yani tüberküloz 2023 yılında dünya çapında yaklaşık 1.2 milyon kişinin ölümüne sebep oldu. Yeniden hortlayan verem vakalarının ardından bulaşıcı olup olmadığı merak edilenler arasında yer aldı.

Küresel çaptaki yeni tahminlere göre, verem diğer adıyla tüberküloz bir kez daha dünyanın en ölümcül hastalığı oldu ve 2023 yılında yeni teşhis konan kişi sayısı 8 milyonu aştı.

Viktorya döneminde verem olarak bilinen bu ölümcül hastalığın erken evrelerinin soğuk algınlığı ya da gribe benzediği, ancak bulaştığı her altı kişiden birini öldürebileceği konusunda uyarılar artıyor.

Verem bulaşıcı mı? Rekor artışla dünyanın en ölümcül hastalığı oldu - 1. Resim

VEREM BULAŞICI MI?

Hastalık önlenebilir ve tedavi edilebilir - ancak teşhis ve tedaviye erişim dünya genelinde önemli farklılıklar göstermekte.

Bununla birlikte, tüberkülozun öldürmesi yıllar alabildiğinden, yeni kaydedilen artışın gerçek etkisi muhtemelen gelecekte bir zamana kadar hissedilmeyecek.

Verem bulaşıcı mı? Rekor artışla dünyanın en ölümcül hastalığı oldu - 2. Resim

Tüberküloz, genellikle akciğerleri etkileyen bir bakterinin neden olduğu, hava yoluyla bulaşan bir hastalık ve başlıca risk faktörleri arasında yetersiz beslenme, HIV, alkol bağımlılığı, sigara kullanımı ve diyabet yer alır.

Verem bulaşıcı mı? Rekor artışla dünyanın en ölümcül hastalığı oldu - 3. Resim

VEREM (TÜBERKÜLOZ) BELİRTİLERİ NELER?

Veremin başlıca belirtileri ise şunlar:

  1. Ateş
  2. Halsizlik
  3. İştahsızlık
  4. Kilo kaybı
  5. Gece terlemesi
  6. İki haftadan uzun süren kuru öksürük
  7. Kanlı balgam

Sıkça Sorulan Sorular
Tüberküloz veremin bilimsel adıdır

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Kaynak: TGRT Haber

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