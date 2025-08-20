Vergi rekortmenleri 2024! İlk sırada o isim yer aldı

Türkiye'nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen duyuruldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen isim oldu. İşte 2024 vergi rekortmenleri listesi!

VERGİ REKORTMENLERİ 2024

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 verilerini duyururken vergi rekortmenleri de belli oldu. Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıklanırken ilk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı. Bayraktar, 2024 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 2 milyar 767 milyon 587 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi ödeyerek ilk iki sırada yer alıyor. Listenin 4. sırasında 757 milyon 755 bin lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç, 10'uncu sırada da 372 milyon 720 bin lira vergi tahakkuk eden Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak bulunuyor. İlk 100 listesinde yer alan 79 isim adının açıklanmasını istemedi.

EN ÇOK VERGİ VEREN MÜKELLEFLERİN 75 TANESİ İSTANBUL'DAN

Yapılan açıklamaya göre 2024 vergi rekortmenleri listesi netleşti. Aynı dönemde yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak 5 milyon 132 bin 895 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verilirken 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi. lk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 75 isimle İstanbul ilk sırada yer alırken listedeki dağılım şöyle: İstanbul (75), Ankara (10), İzmir (6), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Bursa (1) ve Karabük (1).