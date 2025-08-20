Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Vergi rekortmenleri 2024! İlk sırada o isim yer aldı

Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 vergilendirme dönemine ait yıllık k gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucundaki en çok vergi beyan eden 100 mükellef listesini duyurdu. En çok vergi verenlerin olduğu vergi rekortmenleri 2024 listesi belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Vergi rekortmenleri 2024! İlk sırada o isim yer aldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 13:56

Türkiye'nin 2024 yılına ilişkin en fazla ödeyen duyuruldu. Yönetim Kurulu Başkanı , 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen isim oldu. İşte 2024 vergi rekortmenleri listesi!

VERGİ REKORTMENLERİ 2024

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 verilerini duyururken vergi rekortmenleri de belli oldu. Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıklanırken ilk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı. Bayraktar, 2024 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 2 milyar 767 milyon 587 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi ödeyerek ilk iki sırada yer alıyor. Listenin 4. sırasında 757 milyon 755 bin lira vergi tahakkuk eden Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç, 10'uncu sırada da 372 milyon 720 bin lira vergi tahakkuk eden Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak bulunuyor. İlk 100 listesinde yer alan 79 isim adının açıklanmasını istemedi.

Vergi rekortmenleri 2024! İlk sırada o isim yer aldı

EN ÇOK VERGİ VEREN MÜKELLEFLERİN 75 TANESİ İSTANBUL'DAN

Yapılan açıklamaya göre 2024 vergi rekortmenleri listesi netleşti. Aynı dönemde yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak 5 milyon 132 bin 895 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verilirken 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi. lk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 75 isimle İstanbul ilk sırada yer alırken listedeki dağılım şöyle: İstanbul (75), Ankara (10), İzmir (6), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Bursa (1) ve Karabük (1).

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Ülkemde ölmek istiyorum' diyen Kuzey Koreli eski askerin geçişine izin verilmedi
ETİKETLER
#selçuk bayraktar
#baykar
#koç holding
#gelir vergisi
#Vergi Rekortmeni
#Mustafa Rahmi Koç
#Rönesans Holding
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.