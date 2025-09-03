VGM burs başvuruları ne zaman? Ortaöğretim, yükseköğrenim VGM bursu ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilere karşılıksız burslar vererek eğitimde fırsat eşitliği sunmaya devam edecek. Okulların açılmasına sayılı günler kala 2025 VGM burslarının ne zaman başlayacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine farklı miktarlarda verilen burs ücretleri de gündeme geldi.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

2025-2026 eğitim öğretim dönemi için VGM burs başvurularının henüz ne zaman başlayacağı açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl VGM burs başvuruları ortaöğretim için 1-15 Ekim tarihleri arasında, yükseköğrenim için ise 21-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. VGM burs başvurularının 2025 yılında da yine bu tarihlerde başlaması bekleniyor

VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR 2025?

VGM tarafından geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak 3 bin TL burs verilmişti. Bu yıl ise burs ücretinin ne kadar olacağı henüz duyurulmadı. İlerleyen günlerde burs başvuru tarihleriyle birlikte ne kadar verileceğinin de duyurulması bekleniyor.

VGM ORTAÖĞRETİM BURSU NE KADAR 2025?

VGM ortaöğretim bursunun ne kadar olduğu da henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl ortaöğretim bursunu almaya hak kazanan öğrencilere aylık 1.250 TL verilmişti. Bu dönemde verilecek olan burs miktarının artış göstermesi bekleniyor.