Viking Başakşehir maç sonucu kaç kaç? Tur kapısını ikinci yarıda araladı

Viking ile Başakşehir UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşı karşıya geldi.
Mücadelede 1-0 geriye düşen temsilcimiz, ikinci yarıda bulduğu gollerle deplasmanda rakibini 3-1 mağlup etmeyi bildi.
Ev sahibi takım, 2. dakikada Svendsen’in golüyle ile öne geçti ve devreye 1-0 üstün gitti.
Başakşehir’de Deniz Türüç, 60. dakikada attığı şık golle skora denge getirirken Operi'nin 79. dakikada yazdığı golle de İstanbul ekibi geri döndü.
Karşılaşmanın sonucunu belirleyen gol ise 90+4. dakikada Selke'den geldi.
Bu sonuçla birlikte avantajı cebine koyan Başakşehir, 13 Ağustos'ta rakibini İstanbul'da ağırlayacak.
Viking FK: Klaesson, Heggheim, Falchener, Baertelsen, Björshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Tripic, Berisha.
Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Crespo, Ömer Ali, Yusuf, Brnic, Da Costa.