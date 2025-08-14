X Twitter çöktü mü neden açılmıyor?

X (Twitter) kullanıcıları, bugün akşam saatlerinde platforma erişimde sorunlarla karşılaşıyor.

Yaşanan erişim sorunları, kullanıcıların merakına neden oldu.

X'e masaüstü ve mobil uygulama üzerinden giriş yapmaya çalışan bazı kullanıcılar, hata ile karşılaştıklarını belirtiyor.

Kullanıcılar, ana sayfaya ulaşmaya çalışırken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaşıyor.

Erişim sorununun global mi yoksa bölgesel mi olduğu henüz netlik kazanmış değil.

Kullanıcılar, farklı tarayıcılar ve gizli sekmeler üzerinden platforma erişim sağlamayı deniyor.

Kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre, Elon Musk'ın X platformunda bugün kesintiler yaşanıyor.

Veriler, kullanıcıların bildirdiği erişim sorunlarının arttığını gösteriyor.

Kullanıcılar, trend aramalara ulaşmak ve akışı yenilemekte zorlanıyor.

Sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği henüz bilinmiyor.