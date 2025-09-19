Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur neden gözaltına alındı, hangi partiden?

Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un, ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verilirken Ahmet Sungur neden gözaltına alındı, ne oldu merak ediliyor.

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur neden gözaltına alındı, hangi partiden?
|
GİRİŞ:
19.09.2025
16:44
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
16:44

Ahmet Sungur'un Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verilmesi nedeniyle gündeme yerleşmesinin üzerine hangi partiden olduğu gündeme yerleşti.

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET SUNGUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İl Emniyet Müdürlüğünden gelen açıklamaya göre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması devam ediyor. Bu nedenle Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. gözaltına alındı.

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur neden gözaltına alındı, hangi partiden?

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET SUNGUR HANGİ PARTİDEN?

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen irtikap soruşturma kapsamında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. F.M. Ş.A. ve M.Ç. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde 'den Ahmet Sungur, 41.57% oyla seçilmişti. İkinci sırada 'den Osman Türkyılmaz, %36.47 oyla yer almıştı.

Yahşihan Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı
ETİKETLER
#ak parti
#belediye başkanı
#mhp
#kırıkkale
#yahşihan
#Ahmet Sungur
#Irtikap Soruşturması
#Aktüel
