Yarın Kabine Toplantısı yapılacak mı, hangi başlıklar gündemde?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Pazartesi günü öncesinde önceden belirtilen sorunun yanıtı merak edilip inceleniyor.

Toplantılar çoğunlukla iki haftada bir kez Pazartesi günleri gerçekleştiriliyor.

YARIN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

8 Eylül Pazartesi yani yarın Cumhurbaşkanlığı kabinesi bir araya geliyor.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın toplanacak.

Kabinenin gündeminde ise birçok konu başlığı bulunuyor.

Kabine gündeminin ana maddesinde Terörsüz Türkiye süreci yer alıyor.

SDG/YPG'nin silah bırakmaması ve Şam ile imzalanan 10 Mart anlaşmasına uymaması Ankara'da rahatsızlığa sebep olan gelişmelerden biri.

Suriye'de zaman zaman artan gerilim, Türkiye'ye tehdit oluşturan terör hareketleri masaya yatırılacak ve sahaya yansımalarındaki güncel durum görüşülecek.