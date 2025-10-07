YDS başvuruları son gün ne zaman? YDS 2 sınav tarihi

YDS 2 sınavına katılım sağlayacak adaylar aramalarını yoğunlaştırdı. Henüz başvuru işlemini bitirmemiş olan katılımcılar, YDS müracaatlarının ne zaman sona ereceğini ve tarihleri merak ediyor.

Bu çerçevede 30 Eylül’de başlayan başvuru döneminin bitip bitmediği de araştırılıyor.

YDS 2 BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

30 Eylül’de başlayan kayıtlar, 8 Ekim tarihinde tamamlanacak.

YDS 2 geç müracaat tarihi ise 15 Ekim olarak belirlendi.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirebilecek.

YDS NE ZAMAN?

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı, 16 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.

YDS’ye katılmak isteyen adayların 850 TL sınav ücreti yatırması gerekiyor. Öte yandan geç başvuruda bu tutar yüzde 50 oranında artırımlı uygulanıyor.