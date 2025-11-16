YDS saat kaçta bitecek, ne kadar sürüyor? YDS kaç dakika olduğu gündemde

Almanca, Araçpa, Frnasızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) saat 10.15'te başladı. 107 bin 746 adayın başvuru yaptığı YDS sınavının başlamasıyla birlikte kaç dakika sürdüğü gündeme geldi.

Adayların yakınları tarafından YDS saat kaçta bitecek, ne kadar sürüyor sorularının cevapları araştırılıyor.

YDS SAAT KAÇTA BİTECEK, NE KADAR SÜRÜYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan YDS kılavuzunda yer alan bilgilere göre adaylara sınavda 80 soru sorulacak. Adayların bu soruları çözmeleri için 180 dakika süreleri olacak. Saat 10.15'te başlayan YDS, 180 dakikanın ardından saat 13.15'te sona erecek.

Adaylar soru kitapçığı ve cevap kağıdını görevlilere eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecekler.

YDS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

YDS sınavında adaylara 180 dakika süre veriliyor. Bu süre zarfı içerisinde adayların ilk 135 dakika ve son 15 dakika sınav salonlarını terk etmelerine izin verilmiyor. Adaylar sadece 12.30-13.00 saatleri arasında sınav salonlarından çıkış yapabilecekler.