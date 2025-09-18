Yılmaz Vural kimdir nereli? Türkiye’de hangi takım ile anlaştı?

TFF 1. Lig ekiplerinden Sarıyer Spor Kulübü'nde teknik adam değişimi yaşandı.
Geride kalan 5 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Sarıyer’de teknik direktörlük görevine Şenol Can’ın yerine Yılmaz Vural atandı.
Sarıyer, Yılmaz Vural ile ilk karşılaşmasında 21 Eylül Pazar günü saat 16:00’da Pendikspor’u konuk edecek.
72 yaşındaki Yılmaz Vural, daha önce 1996-1997 sezonunda Sarıyer’in başında 21 müsabakada görev yapmıştı.
Yılmaz Vural, 1 Kasım 1953 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.
1970-1974 seneleri arasında amatör futbolcu olarak forma giyen Yılmaz Vural, 1974-1975 döneminde 2. Lig takımı Sivasspor’da profesyonel futbol hayatına adım attı.
Yılmaz Vural’ın ilk teknik adamlık deneyimini 1986 senesinde Malatyaspor ile yaptı.
Yılmaz Vural; Antalyaspor, Konyaspor, Ankaragücü, Vestel Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdman Yurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Giresunspor, Eskişehirspor, Adana Demirspor, Akhisarspor, Erzurumspor kulüplerinde görev üstlendi.
Vural, enerjik ve azimli futbol anlayışı, sahadaki ateşli tutumları ve renkli kişiliğiyle bilinir.