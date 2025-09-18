Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Yılmaz Vural kimdir nereli? Türkiye’de hangi takım ile anlaştı?

TFF 1. Lig temsilcisi Sarıyerspor’un, teknik adamlık görevine Yılmaz Vural'ın getirildiğini açıklamasının ardından deneyimli çalıştırıcının kariyeri ilgi odağı oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yılmaz Vural kimdir nereli? Türkiye’de hangi takım ile anlaştı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 16:40

ekiplerinden Sarıyer Spor Kulübü'nde teknik adam değişimi yaşandı.

Geride kalan 5 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Sarıyer’de teknik direktörlük görevine Şenol Can’ın yerine atandı.

Sarıyer, Yılmaz Vural ile ilk karşılaşmasında 21 Eylül Pazar günü saat 16:00’da Pendikspor’u konuk edecek.

72 yaşındaki Yılmaz Vural, daha önce 1996-1997 sezonunda Sarıyer’in başında 21 müsabakada görev yapmıştı.

Yılmaz Vural kimdir nereli? Türkiye’de hangi takım ile anlaştı?

YILMAZ VURAL KİMDİR?

Yılmaz Vural, 1 Kasım 1953 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.

1970-1974 seneleri arasında amatör futbolcu olarak forma giyen Yılmaz Vural, 1974-1975 döneminde 2. Lig takımı Sivasspor’da profesyonel hayatına adım attı.

Yılmaz Vural’ın ilk teknik adamlık deneyimini 1986 senesinde Malatyaspor ile yaptı.

Yılmaz Vural; Antalyaspor, Konyaspor, Ankaragücü, Vestel Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdman Yurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Giresunspor, Eskişehirspor, Adana Demirspor, Akhisarspor, Erzurumspor kulüplerinde görev üstlendi.

Vural, enerjik ve azimli futbol anlayışı, sahadaki ateşli tutumları ve renkli kişiliğiyle bilinir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yılmaz Vural daha önce Sarıyer’de hangi dönemde görev yaptı?
Tecrübeli hoca, 1996-1997 sezonunda Sarıyer’in başında 21 maçta görev aldı.
ETİKETLER
#Futbol
#Yılmaz Vural
#Tff 1. Lig
#Sarıyer Spor Kulübü
#Şenol Can
#Teknik Adam Değişimi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.