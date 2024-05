Yiyecek ve içecekleri bakımından en iyi 10 havayolu şirketi belli oldu: Listeye Türkiye damga vurdu!

04 May 2024 23:10 - Güncelleme : 04 May 2024 23:15

Dünya genelinde her yıl turist sayısı artıyor. Birçok kişi yeni ülkeler, yeni tatlar ve yeni eğlenceler için ülke ülke geziyor. İşte bizi yolculuklara çeken, gerçek bir yerel tat sunan ve unutulmaz bir deneyim yaşatan mutfak lezzetleri ülkelerin havayolu şirketleriyle de tanıtılıyor. Aylık prestijli Amerikan dergisi Food & Wine 2024 Yıllık Global Tastemakers Ödülleri kazananlarını duyurdu.

UZMAN JÜRİ BELİRLEDİ

Dergi bu yıl; dünyanın dört bir yanından 180'den fazla yiyecek ve seyahat yazarına favori restoranlarını, barlarını, fırınlarını, marketlerini, şehirlerini, otellerini, havaalanlarını, havayollarını ve yolculuklarını seçmeleri için çağrıda bulundu. Daha sonra bu geri bildirimleri, her kategorinin kazananlarını belirlemek üzere uzman jüri paneline emanet edildi. Birçok kategoride, okuyucuların kaçırmaması için uzman ekip tarafından özenle seçilmiş bir "Plus One" ödülü de dahil edildi.

LİSTEYE THY DAMGASI!

Dikkat çekenler arasında yiyecek ve içecekleri bakımından en iyi 10 havayolu şirketi de yer aldı. Listeye Türkiye’den Türk Hava Yolları’da (THY) damga vurdu. Türkiye’nin küresel markası listenin 2. Sırasında yer aldı. Listenin tamamı ise şöyle: