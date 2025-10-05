YKS ek tercih sonuçları belli oldu mu? Ek tercih sonuçları ve kayıt takvimi

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversiteye kabul edilmeyen adaylar için ek tercih süreci 30 Eylül'de tamamlandı.

2025 YKS ek yerleştirme sonuçları için ise heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Adaylar, sonuçların hangi tarihte duyurulacağını araştırıyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih kapsamında yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından yerleştirme neticeleri erişime sunulacak.

YKS ek tercih sonuç tarihi henüz kesinleşmedi. Sonuçların 13 Ekim’e kadar açıklanması bekleniyor.

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme neticelerinde de belirtilecek.

Kayıt hakkı elde eden adayların, belirlenen süre içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu.

Bir programa yerleşme hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek ayrıca, adayların yerleştirme sonuç belgelerinde de yer alacak tarihler arasında gerçekleştirilecek.