20°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

YKS ek tercih sonuçları belli oldu mu? Ek tercih sonuçları ve kayıt takvimi

İlk yerleştirme döneminde arzuladığı bölüme giremeyen adaylar için büyük önem taşıyan ek yerleştirme neticeleri, üniversite kayıt zamanları yaklaşırken merakla bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçları belli oldu mu? Ek tercih sonuçları ve kayıt takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 19:47
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 19:47

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı () sonuçlarına göre üniversiteye kabul edilmeyen adaylar için süreci 30 Eylül'de tamamlandı.

2025 YKS ek sonuçları için ise heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Adaylar, sonuçların hangi tarihte duyurulacağını araştırıyor.

YKS ek tercih sonuçları belli oldu mu? Ek tercih sonuçları ve kayıt takvimi

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih kapsamında yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından yerleştirme neticeleri erişime sunulacak.

YKS ek tercih sonuç tarihi henüz kesinleşmedi. Sonuçların 13 Ekim’e kadar açıklanması bekleniyor.

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme neticelerinde de belirtilecek.

YKS ek tercih sonuçları belli oldu mu? Ek tercih sonuçları ve kayıt takvimi

Kayıt hakkı elde eden adayların, belirlenen süre içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu.

Bir programa yerleşme hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek ayrıca, adayların yerleştirme sonuç belgelerinde de yer alacak tarihler arasında gerçekleştirilecek.

