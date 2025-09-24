YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar 2025? YKS ek yerleştirme ücreti son ödeme tarihi ne zaman?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirmeleri 25 Eylül 2025 Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak. Ek yerleştirme tercih işlemleri 30 Eylül 2025 Salı günü saat 23.59'da ise sona erecek.

Ek tercih yapan öğrencilerin belli bir miktar ücret yatırması gerekiyor. Öğrenciler tarafından YKS ek yerleştirme ücretinin ne kadar olduğu ve son ödeme tarihi merak ediliyor.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR 2025?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre 2025 YKS ek yerleştirme tercih işlemleri yapacak olan öğrencilerin 130 TL ücret yatırması gerekiyor.

Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihlerinin ise geçersiz sayılarak, işleme alınmayacağı belirtildi.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN 2025?

ÖSYM'nin yayımladığı 2025 YKS ek yerleştirme tercih işlemleri kılavuzunda yer alan bilgilere göre, öğrencilerin 130 TL değerindeki ücreti 1 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar yatırmaları gerekiyor.

Konuyla ilgili ÖSYM tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödeyiniz. Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmez ve devredilmez."