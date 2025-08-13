Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

YKS tercihler bitti mi? Üniversite tercih dönemi son tarih 2025

21-22 Haziran'da uygulanan YKS sınavının ardından tercih süreci başlamıştı. Üniversiteye gidecek olan milyonlarca öğrenci tercih döneminde tercihlerini yaptı. YKS tercihler bitti mi merak eden adaylar için son tarih duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
YKS tercihler bitti mi? Üniversite tercih dönemi son tarih 2025
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 14:31

Geçtiğimiz günlerde başlayan tercih sürecinde milyonlarca aday tercih yaptı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile başlayan süreç bugün sona eriyor. ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılan tercihlerin son bitiş saati belli oldu.

YKS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavında tercih dönemi bugün sona eriyor. Adaylar 13 Ağustos günü 23.59'a kadar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılan tercihlerde süreç bugün sona ererken adaylar 23.59'a kadar işlem yapabilecek.

YKS tercihler bitti mi? Üniversite tercih dönemi son tarih 2025

YKS TERCİH SON TARİH NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS'de sınav süreci tamamlandı. Sınava katılan adaylar tercih işlemlerini bugün 23.59'a kadar yapabilecek. 21-22 Haziran'da uygulanan sınavının sonuçları 19 Temmuz'da açıklanırken tercih dönemi de başladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
YKS üniversite tercihleri saat kaçta bitiyor? 13 Ağustos YKS tercihleri bugün sona erecek
ETİKETLER
#sınav sonuçları
#yks
#üniversite
#tercihler
#Ösym Aİs
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.