YKS tercihler bitti mi? Üniversite tercih dönemi son tarih 2025

Geçtiğimiz günlerde başlayan YKS tercih sürecinde milyonlarca aday tercih yaptı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile başlayan süreç bugün sona eriyor. ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılan tercihlerin son bitiş saati belli oldu.

YKS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

YKS TERCİH SON TARİH NE ZAMAN?

