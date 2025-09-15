Zamlı otobüs, metrobüs bilet fiyatları güncel 2025! Bugünden itibaren zamlı fiyatlar geçerli olacak

İstanbul'da toplu taşımaya uygulanan zamla beraber bilet fiyatlarında değişikliğe gidildi. %30 oranda zam, oy çoğunluğu ile kabul edilirken zamlı otobüs, metrobüs fiyatları dikkat çekti.
İBB Meclisi'nde toplu taşıma fiyatlarına %30 zam teklifi yapılırken oy çoğunluğuyla kabul edildi. Toplu taşıma zamlı fiyatları ise vatandaşın gündeminde. İşte zamlı fiyatlar!
Elektronik tam bilet: 27 ₺ → 35 ₺
Mavi Kart (abonman): 2.120 ₺ → 2.748 ₺
Üsküdar–Eminönü vapur seferi: 34,20 ₺ → 44,33 ₺
Kadıköy–Eminönü ve Kadıköy–Beşiktaş seferleri: 38,11 ₺ → 49,40 ₺
Bostancı–Adalar hattı: 100,45 ₺ → 130,22 ₺
Açılış ücreti: 42 ₺ → 54,50 ₺
Kilometre başına ücret: 28 ₺ → 36,30 ₺
Saatlik zaman tarifesi: 350 ₺ → 453,71 ₺
Kısa mesafe ücreti: 135 ₺ → 175 ₺
Minibüs “indibindi” (25 ₺ → 32,50 ₺ / 30 ₺ → 39 ₺)
Öğrenci tarifesi: 16 ₺ → 21 ₺
Toplu taşımaya yüzde 30 zam oy çokluğu ile kabul edilirken yeni zamlı fiyatların 15 Eylül’den itibaren geçerli olması bekleniyor. Zam sonrasında toplu taşıma fiyatlarında artış yaşandı.