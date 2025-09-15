Zamlı otobüs, metrobüs bilet fiyatları güncel 2025! Bugünden itibaren zamlı fiyatlar geçerli olacak

İstanbul'da toplu taşımaya uygulanan zamla beraber bilet fiyatlarında değişikliğe gidildi. %30 oranda zam, oy çoğunluğu ile kabul edilirken zamlı otobüs, metrobüs fiyatları dikkat çekti.

ZAMLI OTOBÜS, METROBÜS BİLET FİYATLARI GÜNCEL 2025

İBB Meclisi'nde toplu taşıma fiyatlarına %30 zam teklifi yapılırken oy çoğunluğuyla kabul edildi. Toplu taşıma zamlı fiyatları ise vatandaşın gündeminde. İşte zamlı fiyatlar!

Elektronik tam bilet: 27 ₺ → 35 ₺

Mavi Kart (abonman): 2.120 ₺ → 2.748 ₺

Üsküdar–Eminönü vapur seferi: 34,20 ₺ → 44,33 ₺

Kadıköy–Eminönü ve Kadıköy–Beşiktaş seferleri: 38,11 ₺ → 49,40 ₺

Bostancı–Adalar hattı: 100,45 ₺ → 130,22 ₺

TAKSİ VE MİNİBÜS FİYATLARI 2025

Açılış ücreti: 42 ₺ → 54,50 ₺

Kilometre başına ücret: 28 ₺ → 36,30 ₺

Saatlik zaman tarifesi: 350 ₺ → 453,71 ₺

Kısa mesafe ücreti: 135 ₺ → 175 ₺

Minibüs “indibindi” (25 ₺ → 32,50 ₺ / 30 ₺ → 39 ₺)

Öğrenci tarifesi: 16 ₺ → 21 ₺

TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK METROBÜS, METRO, OTOBÜS?

Toplu taşımaya yüzde 30 zam oy çokluğu ile kabul edilirken yeni zamlı fiyatların 15 Eylül’den itibaren geçerli olması bekleniyor. Zam sonrasında toplu taşıma fiyatlarında artış yaşandı.