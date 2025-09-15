Menü Kapat
24°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Zamlı otobüs, metrobüs bilet fiyatları güncel 2025! Bugünden itibaren zamlı fiyatlar geçerli olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur üretlerine %30 zam teklif edilmişti. Kabul edilmesinin ardından zamlı güncel otobüs, metrobüs bilet fiyatları da gündeme yerleşti.

Zamlı otobüs, metrobüs bilet fiyatları güncel 2025! Bugünden itibaren zamlı fiyatlar geçerli olacak
'da toplu taşımaya uygulanan zamla beraber bilet fiyatlarında değişikliğe gidildi. %30 oranda , oy çoğunluğu ile kabul edilirken zamlı , fiyatları dikkat çekti.

ZAMLI OTOBÜS, METROBÜS BİLET FİYATLARI GÜNCEL 2025

İBB Meclisi'nde toplu taşıma fiyatlarına %30 zam teklifi yapılırken oy çoğunluğuyla kabul edildi. Toplu taşıma zamlı fiyatları ise vatandaşın gündeminde. İşte zamlı fiyatlar!

Elektronik tam bilet: 27 ₺ → 35 ₺
Mavi Kart (abonman): 2.120 ₺ → 2.748 ₺
Üsküdar–Eminönü vapur seferi: 34,20 ₺ → 44,33 ₺
Kadıköy–Eminönü ve Kadıköy–Beşiktaş seferleri: 38,11 ₺ → 49,40 ₺
Bostancı–Adalar hattı: 100,45 ₺ → 130,22 ₺

Zamlı otobüs, metrobüs bilet fiyatları güncel 2025! Bugünden itibaren zamlı fiyatlar geçerli olacak

TAKSİ VE MİNİBÜS FİYATLARI 2025

Açılış ücreti: 42 ₺ → 54,50 ₺

Kilometre başına ücret: 28 ₺ → 36,30 ₺

Saatlik zaman tarifesi: 350 ₺ → 453,71 ₺

Kısa mesafe ücreti: 135 ₺ → 175 ₺

Minibüs “indibindi” (25 ₺ → 32,50 ₺ / 30 ₺ → 39 ₺)

Öğrenci tarifesi: 16 ₺ → 21 ₺

Zamlı otobüs, metrobüs bilet fiyatları güncel 2025! Bugünden itibaren zamlı fiyatlar geçerli olacak

TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK METROBÜS, METRO, OTOBÜS?

Toplu taşımaya yüzde 30 zam oy çokluğu ile kabul edilirken yeni zamlı fiyatların 15 Eylül’den itibaren geçerli olması bekleniyor. Zam sonrasında toplu taşıma fiyatlarında artış yaşandı.

ETİKETLER
#istanbul
#zam
#metrobüs
#trafik
#otobüs
#Toplu_taşıma
#Fiyat_artışı
#Aktüel
