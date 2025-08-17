Menü Kapat
28°
Aktüel
Zeytinli Rock Festivali ne zaman, İstanbul’a mı alındı?

Türkiye'nin önde gelen müzik etkinliklerinden Zeytinli Rock Festivali’nin, bu yıl İstanbul’a alındığı iddialarının ardından konserin yeri ve sahne alacak sanatçılar merak konusu oldu.

Zeytinli Rock Festivali ne zaman, İstanbul'a mı alındı?
Popüler rock etkinliği Zeytinli Rock Festivali için hazırlıklar tamamlandı.

Daha önce Marmaris'te yapılması planlanan festival, bu yıl geniş bir katılımla 'da gerçekleştirilecek.

Zeytinli Rock Festivali, 21-22-23-24 Ağustos 2024 tarihlerinde İstanbul'daki Milyon Beach Kilyos'ta yapılacak.

Etkinliğe katılmak isteyenler için günlük, kombine ve kamp yapma imkânı sunan kombine+kamp bilet seçenekleri bulunuyor.

Festival alanında, çadırla konaklamak isteyen misafirler için özel olarak ayrılmış bir kamp alanı da yer alacak.

ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ HANGİ SANATÇILAR VAR?

ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ HANGİ SANATÇILAR VAR?

Festival, dört gün boyunca rock müziğin sevilen ve önemli isimlerini ağırlayacak.

Programda Manga, , Athena ve Pentagram gibi ana akım rock gruplarının yanı sıra Cem Adrian, Selda Bağcan ve Gazapizm gibi farklı tarzlardan sanatçılar da sahne alacak.

21 Ağustos Çarşamba günü sahnede Manga, Hande Yener, Dedublüman, Gökhan Türkmen, Emre Fel, Ayna, Mavi Gri, Eda Baba, Haybe ve Kurkafanda yer alacak.

22 Ağustos Perşembe günü ise Duman, Cem Adrian, Redd, Yüksek Sadakat, Feridun Düzağaç, Yeni Türkü, Gökçe, Kıvılcım Ural, Yavuzcan Çetin ve Cila performans sergileyecek.

Festivalin üçüncü günü olan 23 Ağustos Cuma'da Athena, Pinhani, Gazapizm, Umut Kuzey, Sena Şener, Manuş Baba, Yedinci Ev, Can Gox, Arya Aryay ve Hipersona dinleyicilerle buluşacak.

Kapanış günü olan 24 Ağustos Cumartesi'de ise Pentagram, Emre Aydın, Selda Bağcan, Madrigal, Ozbi, Ufuk Beydemir, Defa-Vu, TNK, Alkera ve Badi Gardi sahne alacak.

#müzik
#konser
#mangal
#duman
#İstanbul
#Rock-festival
#Zeytinli-rock-festivali
#Aktüel
