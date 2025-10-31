Ziraat Katılım halka arz olacak mı, ne zaman? Tarih verildi

Halka arz ile yakından ilgilenenleri heyecanlandıran haber geldi. Ziraat Katılım halka arz olmak için izin süreçlerine başladı.

ZİRAAT KATILIM HALKA ARZ OLACAK MI?

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Kayıtlı sermayeye geçmemiz gerekiyor. Bu anlamda gerekli başvurularımızı yapmış olduk. Süreci resmen başlatmış olduk. Bundan sonraki aşamalarda SPK'nın, gerek BDDK'nın bu süreçlerle alakalı izinlerini tamamlayacağız. Hedefimiz önümüzdeki yılın ilk yarısında bu izin süreçlerini tamamlayarak borsada gong çalmak hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

ZİRAAT KATILIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halk arzdan elde edecekleri fonu tamamen sermayeye katarak, güçlendirerek ve büyüterek reel ekonomiye daha fazla destek olabilme imkanını yakalamış olacaklarını ifaden eden Özdemir, yeni yılın ilk yarısında izin süreçlerini tamamlamayı planladıklarını paylaştı.