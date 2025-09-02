ABD, başkanın ardından savunma bakanının başına ödül koydu! Bilgiyi verene parayı verecek

ABD ve Venezuela arasındaki gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor. ABD'de Donald Trump yönetimi, geçtiğimiz haftalarda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 'başına' konan ödülün arttığını duyurdu. Maduro'nun tutuklanmasını sağlayacak bilgiyi verene 50 milyon dolar verileceği belirtildi. Bu hamlenin ardından iki ülke arasındaki gerilim zirveye çıkarken ABD'den bir hamle daha geldi.

''KOKAİN DAĞITMAK İÇİN KOMPLO KURMA'' SUÇLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'in tutuklanmasına yardım edecek bilgiyi veren kişiye 15 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı. Bakanlık, Lopez'i "ABD'ye kayıtlı bir uçak aracılığıyla kokain dağıtmak için komplo kurmak"la suçluyor.

Yetkililer bilgi sahibi kişilerin ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'ne (DEA) ihbarda bulunmalarını istedi. Lopez'in başına konan ödül bugüne kadar Venezuela'da üst düzey bir yetkilinin başına konan en büyük ödüllerden biri olarak kayıtlara geçti.

ABD VE VENEZUELA ARASINDA NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro’nun on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığının 25 Temmuz’da "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımladığı aktarılmıştı.Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye ulaşmaya başladığı bildirilmişti.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.