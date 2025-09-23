Menü Kapat
 | Berrak Arıcan Baş

ABD'de İranlı diplomatlara alışveriş yasağı! Sadece özel izinle yapabilirler, o da sınırlı

ABD'ye Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gelen İranlı diplomatların alışveriş yapması kısıtlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott bu konuya açıklık getirdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 12:37

ABD'nin şehrinde gerçekleşen (BM) Genel Kurulu Zirvesi için gelen İranlı diplomatların alışveriş yapmaları kısıtlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin "BM Genel Kurulundaki resmi görevlerini yürütmek için BM merkezine gidip gelmeleri gereken alanlarla sınırlı" olacağını belirtti.

ABD'de İranlı diplomatlara alışveriş yasağı! Sadece özel izinle yapabilirler, o da sınırlı

İZİN ALMAK ZORUNDALAR!

Pigott, İranlı yetkililerin, New York'taki misyonu çalışanları dahil, 'de herhangi bir toptan mağaza üyeliği ve alışveriş yapmak için önceden izin almak zorunda olduğunu kaydetti.

Sözcü Pigott, İran halkı sıkıntı içinde yaşarken İranlı yetkililerin New York'ta alışveriş yapmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

ABD'de İranlı diplomatlara alışveriş yasağı! Sadece özel izinle yapabilirler, o da sınırlı

CNN'in haberine göre ise İranlı yetkililerin 1000 doların üzerindeki saat, deri ve ipek giyim, kürk, mücevher, parfüm, elektronik cihazlar, alkollü içecekler ve 60 bin doların üzerindeki otomobiller için önceden izin alması gerekiyor.

ETİKETLER
#abd
#iran
#birleşmiş milletler
#New York
#Alışveriş Kısıtlaması
#Diplomatlar
#Bm Genel Kurulu Zirvesi
#Dünya
