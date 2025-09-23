Macron'dan Trump'a 'Yolu açar mısın?' telefonu: Aracını ABD polisleri durdurdu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) nedeniyle New York'ta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aracı, ABD polisleri tarafından durduruldu. ABD lideri Donald Trump'ın konvoyu nedeniyle durdurulan araçtan inen Macron, Trump'ı aradı ve esprili bir şekilde yolu açmasını istedi. İlk olarak ''Nasılsın?'' diye soran Macron ardından ''Tahmin et ne oldu? Senin konvoyun yüzünden bekliyoruz. Yolu açar mısın?'' dedi.