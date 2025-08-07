Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD'de sahte hemşire skandalı! İki yılda 4 bin 486 hastaya baktı: Terfi olacakken, ifşa oldu

ABD’de terfi alacakken sahte belgelerle hemşirelik yaptığı tespit edilen bir kadın gözaltına alındı. Autumn Bardisa isimli kadının eğitimsiz olduğu ve 4 bin 486 hastaya baktığı ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'de sahte hemşire skandalı! İki yılda 4 bin 486 hastaya baktı: Terfi olacakken, ifşa oldu
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 10:35

Türkiye, çetesi skandalıyla meşgulken, ABD'de de benzer bir olay meydana geldi. Florida eyaletinde yer alan bir hastanede sahte belgelerle çalışan 29 yaşındaki Autumn Bardisa'nın hemşirelik eğitimi almadığı ortaya çıktı.

İki yıl boyunca 4.486 hastayla ilgilendiği belirlenen Bardisa, gözaltına alındı. Skandal, ABD’de sağlık sisteminin denetim zafiyetini gözler önüne serdi.

ABD'de sahte hemşire skandalı! İki yılda 4 bin 486 hastaya baktı: Terfi olacakken, ifşa oldu

BİNLERCE HASTAYA EĞİTİMİ OLMADAN BAKTI

ABC News'un haberine göre, ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan olay, sağlık sektöründe endişeye neden oldu. Autumn Bardisa isimli 29 yaşındaki kadının, herhangi bir hemşirelik eğitimi ya da lisansı bulunmadığı ortaya çıktı. Bardisa, iki yıldır görev yaptığı hastanede binlerce hastaya müdahalede bulunmuştu.

ABD'de sahte hemşire skandalı! İki yılda 4 bin 486 hastaya baktı: Terfi olacakken, ifşa oldu

TERFİ OLACAKKEN, İFŞA OLDU

Hastane yönetimi, Bardisa’nın terfi aşamasında geçmişini incelemeye alınca gerçek ortaya çıktı. Kayıtlarda herhangi bir eğitim izine rastlanmazken, genç kadının başka bir kişinin belgeleriyle işe başladığı öğrenildi. Bardisa'nın, sınıf arkadaşına ait medikal lisans bilgilerini kopyaladığı belirtildi.

ABD'de sahte hemşire skandalı! İki yılda 4 bin 486 hastaya baktı: Terfi olacakken, ifşa oldu

"EVLENDİM" DEDİ, RESMİ BELGE SUNAMADI

Olayla ilgili açıklama yapan Florida Şerifi Rick Staly, “Bu, şimdiye kadar karşılaştığımız en tehlikeli dolandırıcılık olaylarından biri. Sağlık sistemine olan güveni derinden sarsan bir ihlal” ifadelerine yer verdi.

Bardisa'nın çalıştığı süre boyunca hastaların sağlığını riske attığı ifade edildi. Ayrıca Bardisa’nın hastane yönetimini kandırmak için evlendiği yalanını uydurduğu da belirtildi.

Gösterdiği belgelerde ismi doğruydu ancak soyadı farklıydı. Yetkililer, Bardisa'nın evliliğine dair hiçbir resmi evrak sunamadığını vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sahte sağlık raporu iddialarına cevap geldi! Türkiye'de kalış süresi uzatıldı mı?
Sahte e-imza skandalına karşı genç mühendisler harekete geçti: Özel yazılım geliştirdiler
ETİKETLER
#sahte diploma
#Hemşirelik Skandalı
#Sağlık Sisteminde Denetim Zafiyeti
#Florida Eyaletinde Skandal
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.