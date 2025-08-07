ABD'de sahte hemşire skandalı! İki yılda 4 bin 486 hastaya baktı: Terfi olacakken, ifşa oldu

Türkiye, sahte diploma çetesi skandalıyla meşgulken, ABD'de de benzer bir olay meydana geldi. Florida eyaletinde yer alan bir hastanede sahte belgelerle çalışan 29 yaşındaki Autumn Bardisa'nın hemşirelik eğitimi almadığı ortaya çıktı.

İki yıl boyunca 4.486 hastayla ilgilendiği belirlenen Bardisa, gözaltına alındı. Skandal, ABD’de sağlık sisteminin denetim zafiyetini gözler önüne serdi.

BİNLERCE HASTAYA EĞİTİMİ OLMADAN BAKTI

ABC News'un haberine göre, ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan olay, sağlık sektöründe endişeye neden oldu. Autumn Bardisa isimli 29 yaşındaki kadının, herhangi bir hemşirelik eğitimi ya da lisansı bulunmadığı ortaya çıktı. Bardisa, iki yıldır görev yaptığı hastanede binlerce hastaya müdahalede bulunmuştu.

TERFİ OLACAKKEN, İFŞA OLDU

Hastane yönetimi, Bardisa’nın terfi aşamasında geçmişini incelemeye alınca gerçek ortaya çıktı. Kayıtlarda herhangi bir eğitim izine rastlanmazken, genç kadının başka bir kişinin belgeleriyle işe başladığı öğrenildi. Bardisa'nın, sınıf arkadaşına ait medikal lisans bilgilerini kopyaladığı belirtildi.

"EVLENDİM" DEDİ, RESMİ BELGE SUNAMADI

Olayla ilgili açıklama yapan Florida Şerifi Rick Staly, “Bu, şimdiye kadar karşılaştığımız en tehlikeli dolandırıcılık olaylarından biri. Sağlık sistemine olan güveni derinden sarsan bir ihlal” ifadelerine yer verdi.

Bardisa'nın çalıştığı süre boyunca hastaların sağlığını riske attığı ifade edildi. Ayrıca Bardisa’nın hastane yönetimini kandırmak için evlendiği yalanını uydurduğu da belirtildi.

Gösterdiği belgelerde ismi doğruydu ancak soyadı farklıydı. Yetkililer, Bardisa'nın evliliğine dair hiçbir resmi evrak sunamadığını vurguladı.