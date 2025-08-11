Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Yusuf Özgür Bülbül

ABD'den dikkat çeken karar: Belucistan Kurtuluş Ordusu artık terör örgütü listesinde!

ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi. Kararın, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gelmesi dikkat çekti...

ABD'den dikkat çeken karar: Belucistan Kurtuluş Ordusu artık terör örgütü listesinde!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 23:50
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 00:04

ABD Dışişleri Bakanı , ’da faaliyet gösteren ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu.

ÇOK SAYIDA SALDIRIYI ÜSTLENDİ

ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, daha önce Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Terörist (SDGT) kategorisinde listelenen Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve bu örgütün diğer ismi Mecid Tugayı’nın Yabancı Terör Örgütü (FTO) kategorisinde listelendiğini duyurdu. Rubio yaptığı açıklamada, "BLA, bir dizi terör saldırısının ardından 2019 yılında Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Terörist (SDGT) olarak tanımlanmıştı. BLA, 2019’dan bu yana Mecid Tugayı’nın düzenledikleri de dahil olmak üzere ilave saldırıların sorumluluğunu üstlendi. BLA, 2024 yılında Karaçi Havalimanı ve Gwadar Liman İdaresi Kompleksi yakınlarındaki intihar saldırılarının sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı. BLA, 2025’te ise mart ayında Ketta’dan Peşaver’e giden Jaffar Express treninin kaçırılarak 31 sivil ve güvenlik personelinin öldüğü, 300’den fazla tren yolcusunun rehin alındığı eylemin sorumluluğunu üstlendiğini duyurmuştu" dedi.

ABD'den dikkat çeken karar: Belucistan Kurtuluş Ordusu artık terör örgütü listesinde!

tarafından atılan adımın ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin terörle mücadele konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu ifade eden Rubio, "Terör örgütü olarak listeleme adımları, bu probleme karşı mücadelemizde kritik bir rol oynamakta ve terör faaliyetlerine verilen desteği kısıtlamanın etkili bir yolunu oluşturmaktadır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın adımı terör grubunun finansmanını, kaynaklarını ve uluslararası desteğini kesmeyi hedefliyor. Karar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından geldi. Pakistan’da ülkenin en büyük fakat en yoksul eyaleti olan Belucistan’da faaliyet gösteren BLA, ayrılıkçı hedefleri çerçevesinde Pakistan hükümeti güçlerini, Çin yatırımlarını ve kritik altyapıları hedef alan eylemler gerçekleştiriyor.

