Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Telehandler ile ATM'yi söküp götürdüler

İngiltere'de akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Gözleri dönmüş hırsızlar gece yerel saatle 01.00 sıralarında bir mağazanın önüne telehandler adı verilen ağır iş makinesi ile geldi. Koca bir ATM'yi telehandler (yükleyici) kullanılarak çaldı.

Olayı gören çevredeki sakinler tarafından çekilen videolarda, ağır makinenin mağazayı biçerek Atm'yi çıkardığı ve mağaza önünde büyük hasara yol açtığı görüldü. Çalınan ATM daha sonra havaya kaldırıldı ve bir aracın arkasına konuldu.

TELEHANDLER'I ORADA BIRAKIP KAÇTILAR

Maskeli gözü dönmüş hırsızlar, ATM'yi aracın arkasına yükledikten sonra telehandler'ı orada bırakıp hızla olay yerinden uzaklaştılar. Geride caddeye yayılan enkaz kaldı.