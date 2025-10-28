Menü Kapat
14°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Telehandler ile ATM'yi söküp götürdüler

İngiltere'de hırsızlar telehandler ile bir mağazada yer alan ATM'yi yerinden söktü. Hırsızlar kendi araçlarına yükledikleri ATM ile bölgeden kaçarken, telehandler'ı olay yerinde bıraktılar. Ağır iş makinesinin mağazaya verdiği hasar ve çevredeki bozulma kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
16:53
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
16:53

İngiltere'de akılalmaz bir olayı yaşandı. Gözleri dönmüş gece yerel saatle 01.00 sıralarında bir mağazanın önüne telehandler adı verilen ağır iş makinesi ile geldi. Koca bir ATM'yi telehandler (yükleyici) kullanılarak çaldı.

Olayı gören çevredeki sakinler tarafından çekilen videolarda, ağır makinenin mağazayı biçerek Atm'yi çıkardığı ve mağaza önünde büyük hasara yol açtığı görüldü. Çalınan ATM daha sonra havaya kaldırıldı ve bir aracın arkasına konuldu.

Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Telehandler ile ATM'yi söküp götürdüler

TELEHANDLER'I ORADA BIRAKIP KAÇTILAR

Maskeli gözü dönmüş hırsızlar, ATM'yi aracın arkasına yükledikten sonra telehandler'ı orada bırakıp hızla olay yerinden uzaklaştılar. Geride caddeye yayılan enkaz kaldı.

