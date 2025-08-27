Menü Kapat
28°
Arjantin Devlet Başkanı Milei’ye saldırı! Muhaliflerin hedefi oldu

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin konvoyu seçimler için yürüttüğü kampanya sırasında taşlı saldırıya uğradı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 23:15

Seçim çalışmalarını sürdüren Devlet Başkanı ’nin konvoyuna taşlı saldırı düzenlendi. Milei’nin konvoyuna başkent 'te yaklaşan yerel ve ara seçimler için yürüttüğü kampanya sırasında muhaliflerin kalesi olarak bilinen Lomas de Zamora bölgesinde öfkeli bir kalabalık saldırıda bulundu. Kalabalık, Milei’nin konvoyuna taş ve şişe fırlattı.

Arjantin Devlet Başkanı Milei’ye saldırı! Muhaliflerin hedefi oldu

Öfkeli kalabalık "Defol, Milei" sloganları atarken, en az bir taş Milei’nin bulunduğu araca isabet etti.

Arjantin Devlet Başkanı Milei’ye saldırı! Muhaliflerin hedefi oldu

KONVOY HIZLA UZAKLAŞTI

Saldırının ardından Milei’nin konvoyu hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sırasında Milei ve özel kalem müdürü olan kız kardeşi Karina Milei, aracın arkasında ayakta durarak halkı selamlıyordu.

ETİKETLER
#arjantin
#seçim kampanyası
#buenos aires
#javier milei
#Taş Saldırısı
#Lomas De Zamora
#Dünya
