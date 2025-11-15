Menü Kapat
İstanbul
Arjantin'de sanayi bölgesinde şiddetli patlama: 22 yaralı

Arjantin'de sanayi bölgesinde şiddetli patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Buenos Aires'in yakınındaki Ezeiza kentinin Carlos Spegazzini semtinde bulunan sanayi bölgesinde ekipler acil durum planını devreye soktu...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 20:52
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 21:21

Arjantin'in başkenti 'in yakınındaki Ezeiza kentinin Carlos Spegazzini semtinde bulunan sanayi bölgesinde dün yerel saatle 21.00 sıralarında şiddetli patlamalar meydana geldi ardından çıktı. Yetkililer, olayın başkent Buenos Aires'teki Ministro Pistarini 'na 12 kilometre uzakta yaşandığını kaydetti.

Arjantin'de sanayi bölgesinde şiddetli patlama: 22 yaralı


Ezeiza Belediye Başkanı Gaston Granados, patlamanın nedeninin henüz tespit edilemediğini belirterek, bölgedeki 5 tesiste yangın meydana geldiğini ve bunlardan birinin kimyasal, diğerinin ise plastik fabrikası olduğunu aktardı. Granados, olayda 22 kişinin hastaneye sevk edildiğini ve bunlardan 2 kişinin solunum sorunları yaşayan bir kalp hastası ile hamile bir kadın olduğunu açıkladı. Belediye Başkanı, patlamanın şiddetiyle bölgenin yakınında bulunan evlerin camlarında hasar meydana geldiğini ve bazı yerlerde yapısal hasar oluştuğunu da ekledi. Granados, yangında en çok zarar gören unsurların tarım kimyasallar ve gübrelerin depolandığı alanlar olduğunu, yangının hızla yayıldığını belirtti.

Arjantin'de sanayi bölgesinde şiddetli patlama: 22 yaralı

Buenos Aires Sivil Savunma Teşkilatı Müdürü Fabian Garcia ise itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştığını ifade ederek, "Bu karmaşık bir yangın. Kontrol altına alınması uzun sürecek" açıklamasını yaptı.

DUMANLAR YÜZLERCE METREYE ULAŞTI

Bölgedeki Cuenca Alta Nestor Kirchner Hastanesi'nden yapılan açıklamada, acil durum planının devreye sokulduğu ve gerekli olması durumunda daha fazla yaralının kabulüne hazır olunduğu belirtildi. Dumanların yüzlerce metre yüksekliğe ulaşması, bazı uçuşların çevre havalimanlarına yönlendirilmesine veya iptal edilmesine neden oldu.

Yetkililer bölgede etkili olan dumana karşı halkı sakin kalmaya ve maske kullanarak korunmaya çağırdı. Patlamanın nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, kurtarma ekipleri de etkilenen alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

