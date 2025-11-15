Türkiye Bulgaristan maçı ilk yarı kaç kaç bitti? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde heyecan sürüyor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam oynanan Türkiye Bulgaristan maçı ilk yarı sonucu araştırılıyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI İLK YARI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bu akşam Bursa'da oynanan müsabaka 20.00'de başladı. İlk yarı henüz sona ermezken karşılaşmada heyecan sürüyor. Maçta ilk yarı şu an için 1-0'lık galibiyetimizle devam ediyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI İLK YARI SONUCU

