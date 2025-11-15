Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Brezilya Senegal maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu

Hazırlık maçı kapsamında bugün Brezilya ile Senegal karşı karşıya geliyor. Nefes kesen maçın başlamasıyla beraber hangi kanalda yayınlandığı da araştırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Brezilya Senegal maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 19:13

Bugünün maç programına göre Brezilya ile Senegal karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma 19.00 itibarıyla başladı.

BREZİLYA SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA YYAINLANIYOR?

Bugün oynanacak olan Brezilya Senegal maçı 19.00'da başlayacak. Heyecanla beklenen müsabaka TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Brezilya Senegal maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu

BREZİLYA SENEGAL İLK 11 KADROSU

Brezilya İlk 11

Ederson

Éder Militão

Marquinhos (C)

Gabriel Magalhães

Alex Sandro

Casemiro

Bruno Guimarães

Estêvão

Matheus Cunha

Rodrygo

Vinicius Jr

Brezilya Senegal maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu

Yedekler

Jhon

Bento

Danilo

Wesley

Fabrício Bruno

Caio Henrique

Paulo Henrique

Fabinho

Andrey

Luiz Henrique

João Pedro

Lucas Paquetá

Richarlison

Vitor Roque

Luciano Juba

Brezilya Senegal maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu

Senegal İlk 11

Edouard Mendy

Kalidou Koulibaly (C)

Moussa Niakhaté

Antoine Mendy

Ismail Jakobs

Idrissa G. Gueye

Pape Matar Sarr

Pape Gueye

Ismaila Sarr

Iliman Ndiaye

Sadio Mané

Brezilya Senegal maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu

Yedekler

Yehvann Diouf

Mory Diaw

Mamadou Sarr

Abdoulaye Seck

El Hadji Malick Diouf

Ilay Camara

Rassoul Ndiaye

Mamadou Lamine Camara

Pathé Ciss

Cheikh T. Sabaly

Cherif Ndiaye

Ibrahim Mbaye

Boulaye Dia

Nicolas Jackson

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye Bulgaristan maç kadrosu ve ilk 11! Milli takımın muhtemel ilk 11 kadrosu
Türkiye Bulgaristan maçı canlı şifresiz nereden izlenir? Türkiye Bulgaristan maçı canlı yayın bilgileri
ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.