Brezilya Senegal maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu

Bugünün maç programına göre Brezilya ile Senegal karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma 19.00 itibarıyla başladı.

BREZİLYA SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA YYAINLANIYOR?

Bugün oynanacak olan Brezilya Senegal maçı 19.00'da başlayacak. Heyecanla beklenen müsabaka TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BREZİLYA SENEGAL İLK 11 KADROSU

Brezilya İlk 11

Ederson

Éder Militão

Marquinhos (C)

Gabriel Magalhães

Alex Sandro

Casemiro

Bruno Guimarães

Estêvão

Matheus Cunha

Rodrygo

Vinicius Jr

Yedekler

Jhon

Bento

Danilo

Wesley

Fabrício Bruno

Caio Henrique

Paulo Henrique

Fabinho

Andrey

Luiz Henrique

João Pedro

Lucas Paquetá

Richarlison

Vitor Roque

Luciano Juba

Senegal İlk 11

Edouard Mendy

Kalidou Koulibaly (C)

Moussa Niakhaté

Antoine Mendy

Ismail Jakobs

Idrissa G. Gueye

Pape Matar Sarr

Pape Gueye

Ismaila Sarr

Iliman Ndiaye

Sadio Mané

Yedekler

Yehvann Diouf

Mory Diaw

Mamadou Sarr

Abdoulaye Seck

El Hadji Malick Diouf

Ilay Camara

Rassoul Ndiaye

Mamadou Lamine Camara

Pathé Ciss

Cheikh T. Sabaly

Cherif Ndiaye

Ibrahim Mbaye

Boulaye Dia

Nicolas Jackson