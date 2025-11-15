Brezilya Senegal maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu

Kategoriler
Bugünün maç programına göre Brezilya ile Senegal karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma 19.00 itibarıyla başladı.
Bugün oynanacak olan Brezilya Senegal maçı 19.00'da başlayacak. Heyecanla beklenen müsabaka TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Brezilya İlk 11
Ederson
Éder Militão
Marquinhos (C)
Gabriel Magalhães
Alex Sandro
Casemiro
Bruno Guimarães
Estêvão
Matheus Cunha
Rodrygo
Vinicius Jr
Yedekler
Jhon
Bento
Danilo
Wesley
Fabrício Bruno
Caio Henrique
Paulo Henrique
Fabinho
Andrey
Luiz Henrique
João Pedro
Lucas Paquetá
Richarlison
Vitor Roque
Luciano Juba
Senegal İlk 11
Edouard Mendy
Kalidou Koulibaly (C)
Moussa Niakhaté
Antoine Mendy
Ismail Jakobs
Idrissa G. Gueye
Pape Matar Sarr
Pape Gueye
Ismaila Sarr
Iliman Ndiaye
Sadio Mané
Yedekler
Yehvann Diouf
Mory Diaw
Mamadou Sarr
Abdoulaye Seck
El Hadji Malick Diouf
Ilay Camara
Rassoul Ndiaye
Mamadou Lamine Camara
Pathé Ciss
Cheikh T. Sabaly
Cherif Ndiaye
Ibrahim Mbaye
Boulaye Dia
Nicolas Jackson