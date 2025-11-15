Türkiye Bulgaristan maç kadrosu ve ilk 11! Milli takımın muhtemel ilk 11 kadrosu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan başlarken Türkiye Bulgaristan maç kadrosu da belli oldu. Milli takım aday kadrosu incelenirken Bulgaristan milli takım aday kadrosu da paylaşıldı.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇ KADROSU

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürerken bu akşamın maç programı belli oldu.

Türkiye ile Bulgaristan bu akşam karşı karşıya gelirken ilk 11 kadrosu henüz duyurulmadı. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış Alper, Arda, Kenan, KeremBulgaristan: Mitov, Popov, Dimitrov, Bozhinov, Petrov, Petkov, Shopov, Gruev, Krastev, Minchev, Despodov.

TÜRKİYE BULGARSİTAN MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

MİLLİ TAKIM İLK 11 ADAY KADROSU

.Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)