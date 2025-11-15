Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı sözler: "En iyi döneminde değil"

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Jhon Duran için milli takım kritiği yaşandı. Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Jhon Duran sürecini gündeme taşıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı sözler:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 21:09

Fenerbahçeli Jhon Duran'ın milli takıma alınmamasıyla ilgili flaş açıklamalar geldi. Nestor Lorenzo, Jhon Duran'ın bir geçiş döneminde olduğunu anlattı.

Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı sözler: "En iyi döneminde değil"

FENERBAHÇELİ JHON DURAN İÇİN KOLOMBİYA CEPHESİNDE ÖNEMLİ TESPİTLER

"Çağrılan veya ön listede olan tüm oyuncular gibi; hafta hafta, maç maç, herkes takip ediliyor. Jhon Duran çok az oynadı. Beşiktaş'a karşı oyuna girdi ve bir gol attı ama 15-20 dakika süre aldı. Milli takımda rekabet edebilmesi için gereken sürekliliğe henüz sahip değil. Ancak yine de radarımızda. Kulüp değişiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle en iyi döneminde değil ama geleceği var."

Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı sözler: "En iyi döneminde değil"

JHON DURAN MİLLİ TAKIMDAN UZAKLAŞTI

Jhon Duran, 6 Haziran tarihinde oynanan Peru maçından bu yana Kolombiya Milli Takımı'nda forma giymedi.

Sıkça Sorulan Sorular

JHON DURAN FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?
Yıldız golcü Türkiye'den memnun ama yüksek bonservis konusu ayrıca dikkat çekiyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin yıldızına PSV kancası: Transferde büyük sürpriz!
Cenk Tosun'a veda zamanı: Fenerbahçe'de beklenen son!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.