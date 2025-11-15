Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı sözler: "En iyi döneminde değil"

Fenerbahçeli Jhon Duran'ın milli takıma alınmamasıyla ilgili flaş açıklamalar geldi. Nestor Lorenzo, Jhon Duran'ın bir geçiş döneminde olduğunu anlattı.

FENERBAHÇELİ JHON DURAN İÇİN KOLOMBİYA CEPHESİNDE ÖNEMLİ TESPİTLER

"Çağrılan veya ön listede olan tüm oyuncular gibi; hafta hafta, maç maç, herkes takip ediliyor. Jhon Duran çok az oynadı. Beşiktaş'a karşı oyuna girdi ve bir gol attı ama 15-20 dakika süre aldı. Milli takımda rekabet edebilmesi için gereken sürekliliğe henüz sahip değil. Ancak yine de radarımızda. Kulüp değişiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle en iyi döneminde değil ama geleceği var."

JHON DURAN MİLLİ TAKIMDAN UZAKLAŞTI

Jhon Duran, 6 Haziran tarihinde oynanan Peru maçından bu yana Kolombiya Milli Takımı'nda forma giymedi.