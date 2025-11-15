Galatasaray'a yıldız transferinde müjde!

Kategoriler
Galatasaray'ın Ademola Lokman transferinde heyecan artıyor. Bir süredir yıldız oyuncu için nabız yoklayan Galatasaray, an itibarıyla Nijeryalı için yeni rota olarak duyuruldu.
Galatasaray ile birlikte Tottenham'ın da yakından ilgilendiği Ademola Lookman, Ocak ayında Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanıyor! Yetenekli hücumcu, şu an için en iyi ihtimal olarak Galatasaray'ı değerlendiriyor.
Mutsuz olduğu Atalanta'dan ayrılmak isteyen Ademola Lookman, bu sezon mavi siyahlılar ile 10 maça çıkmış ve 1 gollük katkı sağlamıştı.