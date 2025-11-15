Galatasaray'a yıldız transferinde müjde!

Galatasaray'ın Ademola Lokman transferinde heyecan artıyor. Bir süredir yıldız oyuncu için nabız yoklayan Galatasaray, an itibarıyla Nijeryalı için yeni rota olarak duyuruldu.

GALATASARAY VE ADEMOLA LOOKMAN TRANSFERİ

Galatasaray ile birlikte Tottenham'ın da yakından ilgilendiği Ademola Lookman, Ocak ayında Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanıyor! Yetenekli hücumcu, şu an için en iyi ihtimal olarak Galatasaray'ı değerlendiriyor.

ADEMOLA LOOKMAN VE BU SEZONU

Mutsuz olduğu Atalanta'dan ayrılmak isteyen Ademola Lookman, bu sezon mavi siyahlılar ile 10 maça çıkmış ve 1 gollük katkı sağlamıştı.