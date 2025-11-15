Cenk Tosun'a veda zamanı: Fenerbahçe'de beklenen son!

Cenk Tosun adına Fenerbahçe dönemi sona eriyor. Yıldız golcü, istediği minvalde bir sözleşme alması halinde ara transferde Fenerbahçe'ye veda edecek.

FENERBAHÇE'DE CENK TOSUN KARARI

Fenerbahçe yönetimince bir süredir kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, menajerlik sürecine dahil edildi. Esasen ise 34 yaşındaki golcü, uygun şartların oluşmasıyla birlikte Ocak ayında sarı lacivertlilere veda edecek.

CENK TOSUN'UN SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'de aradığını bulamayan Cenk Tosun'un, önümüzdeki yaza kadar kontratı bulunuyor. Halihazırdaki süreçten memnun olmayan yönetimin, Cenk Tosun transferinin önünü açması bekleniyor.

CENK TOSUN VE FENERBAHÇE DÖNEMİ

Fenerbahçe'ye geldiği 2024 yazından bu yana toplam 29 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol ile 2 asistlik skor üretmiş ve beklentilerin uzağında kalmıştı.