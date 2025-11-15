Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Cenk Tosun'a veda zamanı: Fenerbahçe'de beklenen son!

Fenerbahçe yönetimi Cenk Tosun sürecine noktayı koydu. Halihazırda Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Cenk Tosun için geri sayım başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cenk Tosun'a veda zamanı: Fenerbahçe'de beklenen son!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 19:19
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 19:19

Cenk Tosun adına Fenerbahçe dönemi sona eriyor. Yıldız golcü, istediği minvalde bir sözleşme alması halinde ara transferde Fenerbahçe'ye veda edecek.

FENERBAHÇE'DE CENK TOSUN KARARI

Fenerbahçe yönetimince bir süredir kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, menajerlik sürecine dahil edildi. Esasen ise 34 yaşındaki golcü, uygun şartların oluşmasıyla birlikte Ocak ayında sarı lacivertlilere veda edecek.

Cenk Tosun'a veda zamanı: Fenerbahçe'de beklenen son!

CENK TOSUN'UN SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'de aradığını bulamayan Cenk Tosun'un, önümüzdeki yaza kadar kontratı bulunuyor. Halihazırdaki süreçten memnun olmayan yönetimin, Cenk Tosun transferinin önünü açması bekleniyor.

Cenk Tosun'a veda zamanı: Fenerbahçe'de beklenen son!

CENK TOSUN VE FENERBAHÇE DÖNEMİ

Fenerbahçe'ye geldiği 2024 yazından bu yana toplam 29 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol ile 2 asistlik skor üretmiş ve beklentilerin uzağında kalmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

CENK TOSUN İLE KİMLER İLGİLENİYOR?
Deneyimli forvet, Süper Lig'den birkaç kulüp tarafından takip ediliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin yıldızına PSV kancası: Transferde büyük sürpriz!
Euro 2028'in futbol atmosferi: Dev organizasyon Galler'de başlayıp İngiltere'de sona erecek!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.