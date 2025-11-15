İspanya Gürcistan maçı kaç kaç, bitti mi? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden Milli Takımımız'ın grubunda oynanan diğer maç İspanya Gürcistan maçı oldu.

İSPANYA GÜRCİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

Maçın 11. dakikasında Mikel Oyarzabal'dan gelen gol sonrası İspanya öne geçerken ardından Zubimendi ikinci golü attı. Karşılamanın ilk yarısında durum şu an için 2-0'lık skorla devam ediyor.

İSPANYA GÜRCİSTAN MAÇI BİTTİ Mİ?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanan karşılaşma henüz sona ermezken ilk yarı devam ediyor. Karşılaşmada ilk yarı şu an 2-0'lık İspanya üstünlüğü ile devam ediyor.