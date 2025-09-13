Arkadaşının başını kesip asfaltta top gibi oynadı! Nedeni ise şoke etti

ABD son günlerde art arda yaşanan dehşet verici ölüm vakalarıyla çalkalanıyor. Ülkeye Rusya-Ukrayna savaşından kaçarak sığınan Ukraynalı göçmen Iryna Zarutska'nın metroda katledilmesi, ardından siyasi aktivist Charlie Kirk'ün uğradığı suikast dünya çapında büyük ses getirmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Teksas eyaletinde yer alan Dallas şehrinde kan donduran bir olay daha yaşandı.

ARIZALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ TARTIŞMASI VAHŞETE DÖNÜŞTÜ

Dallas’ta bulunan Downtown Suites adlı motelde temizlik görevlisi olarak çalışan 37 yaşındaki Yordanis Cobos-Martinez ile 50 yaşındaki Hindistan uyruklu iş arkadaşı Chandra Nagamallaiah arasında çarşamba günü tartışma yaşandı.

Tanıkların aktardığına göre Nagamallaiah, arızalı olduğu gerekçesiyle çamaşır makinesinin kullanılmamasını istedi. Ancak bu uyarı başka bir çalışan üzerinden iletilince Cobos-Martinez öfkelendi.

BAŞINI KESİP ASFALTTA YUVARLADI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre Cobos-Martinez, odadan çıkıp elinde pala ile geri döndü. İş arkadaşını defalarca bıçaklayan saldırgan, kaçmaya çalışan Nagamallaiah'ı kovaladı, eşinin ve oğlunun engelleme çabalarına rağmen saldırıya devam etti.

Polis kayıtlarına göre saldırgan, adamın başını kesti. Ardından Chandra'nın kafasını asfaltta yuvarlayıp çöpe attı.

ELİNDE PALA İLE KAÇARKEN GÖRÜLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, saldırganı elinde pala ile kaçarken gördü. Polis kısa sürede zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinde kurbanın yaka kartı, anahtar kartı ve cep telefonu bulundu.

Dallas Polis Merkezi'nde sorgulanan Cobos-Martinez, suçunu itiraf etti.

DOSYASI KABARIK

Mahkeme kayıtları, zanlının şiddet geçmişini ortaya koydu. 2018'de ağırlaştırılmış saldırı suçundan ceza alan Cobos-Martinez, Houston yakınlarındaki Harris County Cezaevi'nde bir yıl hapis yatmıştı.

2023'te ise California eyaletinde araba gaspı, hürriyeti kısıtlama ve mahkemeye çıkmama suçlarından hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

Yetkililer ayrıca zanlının göçmenlik ihlali nedeniyle de gözaltında tutulduğunu açıkladı.