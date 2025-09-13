Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
25°
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Arkadaşının başını kesip asfaltta top gibi oynadı! Nedeni ise şoke etti

ABD'nin Dallas şehrinde dehşet verici bir olay yaşandı. 37 yaşındaki motel çalışanı adam, çamaşır makinesi kullanımı nedeniyle tartıştığı iş arkadaşına palayla saldırdı. Hintli adamın başını kesen cani daha sonra arkadaşının başını asfaltta yuvarlayıp çöpe attı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.09.2025
12:31
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
12:31

ABD son günlerde art arda yaşanan dehşet verici ölüm vakalarıyla çalkalanıyor. Ülkeye Rusya-Ukrayna savaşından kaçarak sığınan Ukraynalı Iryna Zarutska'nın metroda katledilmesi, ardından siyasi aktivist Charlie Kirk'ün uğradığı dünya çapında büyük ses getirmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından eyaletinde yer alan şehrinde kan donduran bir olay daha yaşandı.

Arkadaşının başını kesip asfaltta top gibi oynadı! Nedeni ise şoke etti

ARIZALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ TARTIŞMASI VAHŞETE DÖNÜŞTÜ

Dallas’ta bulunan Downtown Suites adlı motelde temizlik görevlisi olarak çalışan 37 yaşındaki Yordanis Cobos-Martinez ile 50 yaşındaki Hindistan uyruklu iş arkadaşı Chandra Nagamallaiah arasında çarşamba günü tartışma yaşandı.

Tanıkların aktardığına göre Nagamallaiah, arızalı olduğu gerekçesiyle çamaşır makinesinin kullanılmamasını istedi. Ancak bu uyarı başka bir çalışan üzerinden iletilince Cobos-Martinez öfkelendi.

Arkadaşının başını kesip asfaltta top gibi oynadı! Nedeni ise şoke etti

BAŞINI KESİP ASFALTTA YUVARLADI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre Cobos-Martinez, odadan çıkıp elinde pala ile geri döndü. İş arkadaşını defalarca bıçaklayan saldırgan, kaçmaya çalışan Nagamallaiah'ı kovaladı, eşinin ve oğlunun engelleme çabalarına rağmen saldırıya devam etti.

Polis kayıtlarına göre saldırgan, adamın başını kesti. Ardından Chandra'nın kafasını asfaltta yuvarlayıp çöpe attı.

Arkadaşının başını kesip asfaltta top gibi oynadı! Nedeni ise şoke etti

ELİNDE PALA İLE KAÇARKEN GÖRÜLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, saldırganı elinde pala ile kaçarken gördü. Polis kısa sürede zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinde kurbanın yaka kartı, anahtar kartı ve cep telefonu bulundu.

Dallas Polis Merkezi'nde sorgulanan Cobos-Martinez, suçunu itiraf etti.

Arkadaşının başını kesip asfaltta top gibi oynadı! Nedeni ise şoke etti

DOSYASI KABARIK

Mahkeme kayıtları, zanlının geçmişini ortaya koydu. 2018'de ağırlaştırılmış saldırı suçundan ceza alan Cobos-Martinez, Houston yakınlarındaki Harris County Cezaevi'nde bir yıl hapis yatmıştı.

2023'te ise California eyaletinde araba gaspı, hürriyeti kısıtlama ve mahkemeye çıkmama suçlarından hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

Yetkililer ayrıca zanlının göçmenlik ihlali nedeniyle de gözaltında tutulduğunu açıkladı.

TGRT Haber
